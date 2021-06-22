林鄭月娥：爭取未來一個月內安排香港區議員宣誓工作

香港特首林鄭月娥22日表示，先前已生效的「2021公職（參選及任職）、（雜項修訂）條例」適用於現任香港區議員，香港政府將爭取在未來一個月內安排區議員進行宣誓的工作。

中新社報導，林鄭月娥22日出席行政會議前，在香港政府總部會見媒體時被問到有關香港區議員宣誓的安排時表示，由於要釐清區議員宣誓工作和宣誓不當的法律後果要如何執行等，香港政府仍需要一段時間處理。但她強調，香港政府一定會依法辦事。

另外，就香港警方近日依法對某傳媒董事採取執法行動，林鄭月娥引述香港保安局局長的回應指出，此次行動與一般的新聞工作無關，而是針對涉嫌危害國家安全的行為。

她也指出，30日即將迎來香港國安法實施一周年，這部法律彌補了長期以來香港存在的法律漏洞。她強調，香港政府不會讓香港國安法形同虛設，會有法必用、執法必嚴、違法必究。