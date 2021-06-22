中共百年大慶典前夕安保升級

在中國共產黨舉行建黨百年慶祝活動前夕，北京近期展開嚴格維穩行動，包括對寄往北京的郵件進行「二次安檢」，限制「低慢小」航空器活動，頻繁對地鐵站進行臨檢，加強查緝日租套房。

根據中國國家郵政局、公安部、國家安全部發布的通告要求，6月21日至慶祝活動結束，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或粘貼過機安檢標識。北京寄遞企業對各地寄往北京的郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，對北京市同城郵件快件落實投遞前過機安檢，無安檢標識郵件快件一律退返，不得投遞。

北京日報報道，自6月13日至7月1日，東城、西城、朝陽、海淀等9個區的行政區域被設置為淨空限制區，除慶祝活動期間組織的相關飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，實施禁止升放任何影響飛行安全的物體和分段限制放飛鳥類措施。在通州區養殖鴿子等鳥類動物，必須進行圈養並禁止放飛；在其他8個區養殖鴿子等鳥類動物，每日6時至15時必須進行圈養並禁止放飛。

查緝日租套房、地鐵加強臨檢

北京市公安局上周發布通告，自2021年6月21日零時至7月1日24時期間，在北京行政區域內，高度從地面至無限高，禁止一切單位、組織和個人利用無人機、「穿越機」等「低慢小」航空器進行體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動。

中央社報道指出，自5月下旬起，北京市區開始查緝日租套房，派出所派員登門查驗證件，境外人士還需出示暫居證登記等文件。6月中上旬起，警方也在北京地鐵開始加強臨檢，不時可見乘客被隨機查驗證件。

天安門廣場、北京故宮博物院、首都博物館、北京奧林匹克公園中心區等地的管理單位皆發表公告，為配合重大活動暫停開放。北京市公安局也宣布在6月22日和25日慶祝中國共產黨成立100周年大型文藝演出專場演出活動期間，對國家體育場周邊及相關道路實施交通管制。

維權人士遭「清理出北京」

維權網6月11日報道，各地通往北京的車站碼頭均進入嚴厲盤查，有信訪紀錄的信訪人基本上都被勸回地方，剩下一些新訪民與殘疾訪民還堅守北京，不過北京已經開始大清場，凡是到國家信訪局的一律被帶走後集中處理。報道還引述消息人士稱，北京從6月12號起進入「維穩攻堅戰」，「在15號之前一定要把妨礙觀瞻的訪民清理完畢，到20號的時候必須是不要有任何的死角」。維權網寫道「從今天的陣勢看，當局勢必開創一個有史以來最『和諧』的建黨慶典，北京也將進入起碼一個月時間的平壤式的『和諧』景象。」

維權人士張德利的妻子張淑鳳6月21日則在維權網上發文稱，在七一中國建黨一百周年臨近，北京大肆抓捕、地毯式搜索把維權人士清理出北京，嚴禁滯留北京。部分維權人士則被各地政府公安抓捕、監控、軟禁，甚至被暴力維穩。

（綜合報道）

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