影／解放軍首艘兩棲攻擊艦內裝曝光 展示登陸作戰能力

央視軍事頻道曝光解放軍首艘兩棲攻擊艦—海南艦內裝，包括搭載氣墊艇或登陸艇的塢艙；搭載坦克、兩棲裝甲車的車輛庫等，展示解放軍登陸作戰能力。

央視記者王剛表示，走近海南艦的第一印象就是「高」。海南艦約有15層樓高，和解放軍現役航空母艦山東艦、遼寧艦的高度相當。

上海東方網報導，相較於船塢登陸艦、坦克登陸艦等其他兩棲作戰艦艇，兩棲攻擊艦最大特色是其類似航母的直通甲板。海南艦直升機調運有兩個通道，前面有一部舷內升降機，後面有一部艉部升降機，可同時快速調運直升機。

報導稱，海南艦的甲板布局和航空母艦類似，採緊湊型的邊島式布局，最大限度提高甲板作業面積。作為中國大陸自主研製的首型兩棲攻擊艦，海南艦具備較強兩棲作戰和執行多樣化任務能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強防禦能力。

東方網指出，作為大陸首艘兩棲攻擊艦，海南艦填補了解放軍海上力量的空白，為未來可能發生的登陸作戰打下堅實基礎。

大陸軍事專家尹卓表示，首艘075型兩棲攻擊艦海南艦進入現役後，解放軍海軍的登陸結構就有了重大調整，從中小型登陸艦艇升級為大型兩棲攻擊艦編隊時代。

東方網指出，從建造、海試再到入列的全過程，大陸首艘兩棲攻擊艦走得非常順利。2019年9月25日，海南艦下水儀式在上海舉行；2020年8月，海南艦離開上海母廠前往大海試航；2021年4月23日，解放軍海軍建立72周年，海南艦正式入列解放軍海軍。

央視早前曾公開海南艦實戰化訓練畫面。當時海南艦甲板停滿直升機，數量超過8架，並且進行艦上起降訓練。期間還與氣墊登陸艇、兩棲突擊車展開協同演練，運用了兩棲艦主要的作戰力量構成。

東方網表示，海南艦不僅能裝載兩棲戰車、登陸艇、直升機，其較大的船身還可安裝綜合通信系統、數字計算機中心系統和一系列子系統，因此可以承擔艦隊海上聯合作戰指揮中心的重任。