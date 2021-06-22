快訊

台北車站8名街友確診 北市急匡列接觸者安排隔離

中火燃氣跳過中市府拿特照 預計2026年拆2燃煤1煙囪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／解放軍首艘兩棲攻擊艦內裝曝光 展示登陸作戰能力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
解放軍首艘兩棲攻擊艦—海南艦與大陸現役航空母艦山東艦、遼寧艦的高度相當。（取自央視軍事微信公眾號）
解放軍首艘兩棲攻擊艦—海南艦與大陸現役航空母艦山東艦、遼寧艦的高度相當。（取自央視軍事微信公眾號）

央視軍事頻道曝光解放軍首艘兩棲攻擊艦—海南艦內裝，包括搭載氣墊艇或登陸艇的塢艙；搭載坦克、兩棲裝甲車的車輛庫等，展示解放軍登陸作戰能力。

央視記者王剛表示，走近海南艦的第一印象就是「高」。海南艦約有15層樓高，和解放軍現役航空母艦山東艦、遼寧艦的高度相當。

上海東方網報導，相較於船塢登陸艦、坦克登陸艦等其他兩棲作戰艦艇，兩棲攻擊艦最大特色是其類似航母的直通甲板。海南艦直升機調運有兩個通道，前面有一部舷內升降機，後面有一部艉部升降機，可同時快速調運直升機。

報導稱，海南艦的甲板布局和航空母艦類似，採緊湊型的邊島式布局，最大限度提高甲板作業面積。作為中國大陸自主研製的首型兩棲攻擊艦，海南艦具備較強兩棲作戰和執行多樣化任務能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強防禦能力。

東方網指出，作為大陸首艘兩棲攻擊艦，海南艦填補了解放軍海上力量的空白，為未來可能發生的登陸作戰打下堅實基礎。

大陸軍事專家尹卓表示，首艘075型兩棲攻擊艦海南艦進入現役後，解放軍海軍的登陸結構就有了重大調整，從中小型登陸艦艇升級為大型兩棲攻擊艦編隊時代。

東方網指出，從建造、海試再到入列的全過程，大陸首艘兩棲攻擊艦走得非常順利。2019年9月25日，海南艦下水儀式在上海舉行；2020年8月，海南艦離開上海母廠前往大海試航；2021年4月23日，解放軍海軍建立72周年，海南艦正式入列解放軍海軍。

央視早前曾公開海南艦實戰化訓練畫面。當時海南艦甲板停滿直升機，數量超過8架，並且進行艦上起降訓練。期間還與氣墊登陸艇、兩棲突擊車展開協同演練，運用了兩棲艦主要的作戰力量構成。

東方網表示，海南艦不僅能裝載兩棲戰車、登陸艇、直升機，其較大的船身還可安裝綜合通信系統、數字計算機中心系統和一系列子系統，因此可以承擔艦隊海上聯合作戰指揮中心的重任。

東方網形容，未來海南艦一旦發起登陸作戰，艦中大型指揮室將能有機調動各種力量；空中，將由武裝直升機在灘頭進行火力壓制，運輸直升機直插敵後；海面，兩棲戰車魚貫而出快速衝上灘頭；海陸間，則由大型氣墊艇運載龐大的登陸地面力量，向岸灘疾馳。

海南艦的車輛庫可搭載重型裝甲裝備，如主戰坦克、兩棲裝甲車等。（取自央視軍事微信公眾號）
海南艦的車輛庫可搭載重型裝甲裝備，如主戰坦克、兩棲裝甲車等。（取自央視軍事微信公眾號）

解放軍 直升機 上海

延伸閱讀

網讚高顏值 解放軍90後美女飛行員超吸睛

防走私避稅 海南自貿港法上路

搭建國際交易平台 海南藝術品交易中心運營

海南要求小學畢業生 8月底前全部學會游泳

相關新聞

中共黨校副校長：統一時間表難言「但包含在中國夢裡」

中共中央黨校副校長謝春濤今表示，中共建政已70多年，海峽兩岸仍是分治狀態，中國的完全統一恐怕難講出一個具體時間，但中華民...

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

美將撤銷對微信、TikTok禁令 陸外交部：正確的一步

美國正撤銷前任總統川普對TikTok和WeChat下達的禁令，對此，大陸外交部22日表示，這是朝著正確方向邁出的積極一步...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

蘋果日報一旦停刊 壹傳媒將面臨下市危機

據香港大公報報導，在壹傳媒創辦人黎智英與公司5名高層先後被捕，以及旗下三家公司資金遭凍結後，目前身在美國的黎智英顧問Ma...

拒簽一中承諾 我駐港只剩1人

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫我方簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。