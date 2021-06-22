中共黨校副校長：美方煽動意識形態對立是包藏禍心
中共中央黨校副校長謝春濤今表示，一些美國人煽動文明與意識形態對立，是包藏禍心，不願看到中國在經濟與科技上超越他們，這種圖謀不會得逞。
謝春濤今在由中國記協舉行的「中國共產黨百年歷程和特點」新聞茶座會上作如上表示。談及中美之間的意識形態，謝春濤說，近年有些美國人挑動與中國意識形態的鬥爭，包含G7會議，美國宣稱中方與西方價值觀不同，刻意挑起意識形態對立。
謝春濤指出，中國意識形態當然跟他們不同、價值觀與文化也不同，這些不一樣是很正常的。中共總書記習近平常說中國有5000年的文明史，中國有自己的文明、歷史與價值觀，中國的社會制度與意識型態與其他國家不同是很自然的，但制度不同不妨礙與其他國家進行交流與合作。
謝春濤表示，中共成立以來一直對別的文明抱有尊重友好的態度，包含這些年以來，中共注重與各種文明的交流。一個文明對別的文明不尊重，這樣是真的文明嗎？一些美國人煽動文明對立，是包藏禍心，不願看到中國在經濟與科技上超過他們，這種圖謀不會得逞。
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