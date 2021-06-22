中共黨校副校長：統一時間表難言「但包含在中國夢裡」

中共中央黨校副校長謝春濤今表示，中共建政已70多年，海峽兩岸仍是分治狀態，中國的完全統一恐怕難講出一個具體時間，但中華民族的偉大復興中國夢，肯定包含國家完全統一。

中共即將迎接百年建黨，中國記協今舉行「中國共產黨百年歷程和特點」新聞茶座會，由謝春濤與中外記者進行交流。中共百年後，之後的重要時間節點為2049年，中共表示將實現中華民族復興，對於如何看待中國統一時，謝春濤作上述表示。

謝春濤說，不管有多少困難，一定會最終實現中國的完全統一。今天的困難來自外國人插手中國內政，但是過去這些年，中共在維護追求國家統一、主權與領土安全上，世人都已看到，中共方面的意志。

謝春濤並稱，解決這個問題的主動權在大陸，形勢越來越有利實踐國家完整統一，儘管有困難，但這個問題在不太遠的將來，能得到很好的解決。

至於中共如何看待文化大革命，謝春濤指，1981年中共中央通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」主要總結文革的教訓。中共的態度是嚴肅鄭重的，指出文革是領導者錯誤發動，被反革命集團利用的一場內亂，這是最簡要的定性。最近出版的中國共產黨簡史，其中提到的文革也是這樣的定性。

謝春濤強調，中共不會忘記文革的教訓，中共對待包含文革在內，自己犯的錯誤能自己糾正，也是中共總書記所言的「自我革命」。

至於如何看待未來中共將面臨的挑戰，謝春濤說，習近平曾在十九大報告提及，實現中國夢不是敲鑼打鼓、輕鬆就能實現。近幾年面臨美國與西方國家的打壓，經濟、政治、軍事、新疆、香港與台灣問題上等等，而應對挑戰不容易，這幾年就在應對。

他並稱，他認為中共應對的很成功，尤其面對美國上一屆川普政府的經濟全面打壓，中國沒被打垮。