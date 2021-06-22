蘋果日報一旦停刊 壹傳媒將面臨下市危機

據香港大公報報導，在壹傳媒創辦人黎智英與公司5名高層先後被捕，以及旗下三家公司資金遭凍結後，目前身在美國的黎智英顧問Mark Simon透露，香港蘋果日報恐將停刊。報導稱，這將導致壹傳媒面臨下市危機，投資人手中持有的壹傳媒股票極有可能淪為廢紙。

香港蘋果日報22日持續出刊，頭版報導壹傳媒董事局去函香港保安局，要求周五前解凍部分資產，否則當晚將關閉網上的動新聞，並於周六出版最後一份日報。

蘋果日報部分版面如國際、突發及英文版的主管已先後辭職，財經版周三也將停止運作，蘋果日報財經網路版22日凌晨已停止更新。法庭、靜態等部分版面預計運作至本周五。

大公報指出，證券業界分析，壹傳媒核心業務若停止運作，將不符合上市公司要求，隨時都可能進入除牌程序。同時由於壹傳媒銀行帳戶及資金遭凍結，無法償債下更有可能清盤。

壹傳媒自上周四開盤前停牌至今，一直未對外披露最新情況。壹傳媒停牌前股價為港幣0.29元。

壹傳媒近年營運表現不佳，2020財年（2019年4月至2020年3月）虧損達港幣4.15億元，較2019財年的虧損額擴大22%。今年上半財年（2020年4月至9月），壹傳媒虧損仍達港幣1.45億元。

年報顯示，壹傳媒截至去年9月底止，收益為港幣5.7億元，其中香港市場佔4.3億元或76%。亦即，若香港蘋果日報停刊，將直接打擊壹傳媒整體營收。