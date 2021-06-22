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【專家之眼】中共百歲與兩岸前途

聯合報 / 湯紹成／政大國際關係研究中心兼任教授
今年七月一日，中共將慶祝建黨百年，各種慶祝活動在各地陸續登場。美聯社
今年七月一日，中共將慶祝建黨百年，各種慶祝活動在各地陸續登場。美聯社

今年七月一日，中共將慶祝建黨百年。回顧過去，中共建黨時只有幾個人，如今卻發展到超過九千萬人的世界第一大人為組織，不得不令人驚詫。

基於歷史的原因，中華民族曾備受西方震撼而徹底改革，以至於形成當前在大陸極為特殊的威權政體與市場經濟的混合體制，以及其相對應的價值體系，這也與大多數非西方國家相類似。但也不得不承認，在1949年中共建政時，中國人平均壽命只有40歲，但如今已達79歲，人均GDP也從當時的27美元，增至目前超過1.1萬美元等等，著實令人驚豔。

但當前西方國家聯盟反中，這主要是因為中國體制的效力在許多方面優於西方，因而使得歐美國家普遍感到其傳統的行為模式已難以招架，故以香港與台灣等問題來打壓中國。但中國已成為全球經濟的增長引擎，均為西方大國的最重要貿易夥伴，疫情期間的經貿還逆勢成長。長期以來，經貿全球分工被認為是和平的保證，但當前因美國對中國的脫鉤政策，此乃意味著逆轉全球化，這對於西方國家自會產生極大的影響。

再以疫苗供應為例。依世衛組織的意見，為完全結束新冠疫情，全球至少70%的人口必須接種疫苗，因此共需要110億劑。目前各國已經接種了21億劑疫苗，但其中75%以上集中在10個西方國家與地區，因此G7國家將在今年內提供10億劑疫苗的善意仍顯杯水車薪，還需加碼兼善天下才能達陣。

至今中方已向世界80餘國提供了3.6億劑的疫苗，功效卓著，況且均只需一般冰箱即可保存，這對於多數貧窮國家而言確實不難操作，不似BNT與莫德奈疫苗還需要冷鏈。可見中方的作為已成為G7行動的催化劑，更嘉惠第三方國家，中西雙方的博弈雖然日益激烈，但對於全球的發展也帶來額外的助益，但台灣卻難以受惠，實屬可惜。

至於陸委會五月中旬曾言，台灣已經翻過「九二共識」的歷史一頁，顯示台方無意改善兩岸關係。因兩岸關係原本就不同於外交關係，所以才會有陸委會與對岸的國台辦的設計，並以「九二共識」為兩岸交往的基礎，否則民進黨政府應廢除陸委會，或將陸委會併入外交部，才真正若合符節。

但是這種跨越必定造成兩岸動盪，執政黨絕對無膽，所以至今未見此議題的討論，可見其又要維繫兩岸非外交關係的架構，但實質上又不願意承認，已陷入表裡不一與進退失據的窘境。在遇到困難的時候，最不需要的就是敵人，而歐美國家的聯台抗中的政策，正是加速累積北京對台的敵意，不可不察。

疫苗 陸委會 中共

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