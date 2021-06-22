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一中承諾書癱瘓駐港辦事處　馬辦：兩岸應回歸九二共識

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

港府要求我駐香港辦事處人員簽署「一中承諾書」遭拒，導致香港辦事處僅剩1人留守，交流近中斷。前總統馬英九辦公室中午發新聞稿呼籲，期望兩岸主事者以人民為念，應回到過去共同政治基礎重新協商、恢復交流，勿執著意識形態。

馬辦指出，馬政府時期，兩岸有共同政治基礎「九二共識」所建立的互信，台港關係得以在2011年有突破進展，我方成立「台北經濟文化辦事處」（亦即「駐港辦」），比照外國駐港人員待遇安排，且可依業務需要直接與港府相關部門連繫。

馬辦表示，所謂「一中承諾書」，馬政府時期因兩岸有包含「求同存異，一中各表」的「九二共識」作為互信基礎，香港並不執行，但蔡英文總統上台後拒絕承認「九二共識」，港府因而堅持簽署承諾書，終導致我駐港處長長期無法派任。

馬辦指出，最近大陸國台辦多次強調「九二共識」有「求同存異」的空間，希望港方也能將「求同存異」的精神，用在處理台灣駐香港經濟文化辦事處的問題上。

馬辦呼籲，陸方與港府能回到「九二共識」的「一中各表，求同存異」精神，尋求彈性方式，處理我駐港辦人員派任問題；也盼蔡總統落實2015年承諾的「維持現狀」，回歸當時支撐現狀基礎的「九二共識」，不執著意識形態，以百姓為念，維持兩岸與台港關係和平穩定。

馬辦表示，過去我方堅持以「一中各表」為內涵的「九二共識」，兩岸關係與台港關係運作無礙，而今卻因缺乏互信，導致兩岸、台港交流中斷，已嚴重損害人民交流與經貿往返權益。

九二共識 香港

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