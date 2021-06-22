日方緊盯：2艘中國海警船今晨駛入釣魚台附近海域

據日本共同社22日報導，日本沖繩縣那霸市11管區海上保安總部當天發布消息稱，兩艘中國海警船今天凌晨3時許跟隨一艘日本籍漁船先後駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）附近海域。

報導援引官方消息稱，兩艘中國海警船曾於20日凌晨跟隨一艘日本漁船駛入所謂「日本領海」，並於21日夜間駛離，但於22日凌晨再次跟隨漁船駛入。

共同社報導稱，日本海上保安廳在漁船周圍部署了巡邏船以確保安全，並警告中國海警船離開。報導還稱，另有2艘中國船隻22日在所謂「領海」外側的毗連區航行，其中一艘搭載了類似機關炮的裝置。

共同社稱，這是連續130天在釣魚台附近海域發現中國公務船，刷新了2012年9月中日釣魚台爭端後最長連續天數紀錄。

環球網報導，大陸外交部發言人汪文斌日前在記者會上表示，中國海警船在釣魚台海域開展巡航執法，是中方依法行使主權的正當舉措。中方敦促日方恪守中日四點原則共識精神，共同維護東海的和平穩定。