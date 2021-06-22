快訊

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

評／美軍亞太兵力配置爭議：僅台灣需要「非對稱建軍」？

日方緊盯：2艘中國海警船今晨駛入釣魚台附近海域

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
釣魚台全景資料圖。環球網
釣魚台全景資料圖。環球網

日本共同社22日報導，日本沖繩縣那霸市11管區海上保安總部當天發布消息稱，兩艘中國海警船今天凌晨3時許跟隨一艘日本籍漁船先後駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）附近海域。

報導援引官方消息稱，兩艘中國海警船曾於20日凌晨跟隨一艘日本漁船駛入所謂「日本領海」，並於21日夜間駛離，但於22日凌晨再次跟隨漁船駛入。

共同社報導稱，日本海上保安廳在漁船周圍部署了巡邏船以確保安全，並警告中國海警船離開。報導還稱，另有2艘中國船隻22日在所謂「領海」外側的毗連區航行，其中一艘搭載了類似機關炮的裝置。

共同社稱，這是連續130天在釣魚台附近海域發現中國公務船，刷新了2012年9月中日釣魚台爭端後最長連續天數紀錄。

環球網報導，大陸外交部發言人汪文斌日前在記者會上表示，中國海警船在釣魚台海域開展巡航執法，是中方依法行使主權的正當舉措。中方敦促日方恪守中日四點原則共識精神，共同維護東海的和平穩定。

日本 釣魚台 外交部

延伸閱讀

不畏爭議 羅智強：蔡英文是超級無能、無良、無恥乞丐

顧問：日本要振興晶片業需靠台積電 數兆日圓不足惜

孫大千：還好美日本雪中送炭 否則人民被缺德政府害慘

東京奧運開放萬人入場 WHO將討論風險管理

相關新聞

港媒：香港蘋果最快明停止運作

香港警方國安處上周四以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕壹傳媒及蘋果日報五名高層，凍結三家相關公司帳戶共一...

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

拒簽一中承諾 我駐港只剩1人

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫我方簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目...

香港《蘋果》難逃被停刊？港府斷金流的十面埋伏

「可能幾天之內，《蘋果日報》就要被迫停刊。」香港《蘋果日報》在上周經歷了被國安法搜查的抄家危機之後，儘管緊急加印了50萬份報紙、繼續照常營運來做為反抗，但壹傳媒公司的困境在政府的步步進逼之下仍未見一線曙光，黎智英的美籍重臣助手—— Mark Simon ——在21日就向《路透社》坦承，報社資金陷入乾涸，無論是員工支薪或印刷成本都捉襟見肘，最快在最近幾天《蘋果日報》就得被迫停刊。

國台辦：台港交往須守一中原則

我駐港人員因拒簽「一中承諾書」被迫離港，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣與香港交往，須在「一個中國原則」的政治基礎上進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。