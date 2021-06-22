陸學者：港台關係不斷倒退 主要原因有三

中國社會科學院台灣研究所副研究員汪曙申今（22）日在環球時報撰文指出，港台關係與兩岸關係緊密相關。2016年民進黨執政以來，港台關係不斷倒退，主要原因有三個。

汪曙申指出，2011年12月香港特區政府在台北設立經濟貿易和文化辦事處(經貿文辦)，旨在促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。台灣方面則把駐港機構改名為台北經濟文化辦事處。這在當時體現了兩岸在九二共識基礎上，務實推動港台經濟文化交流合作。

他認為，2016年民進黨執政以來，港台關係不斷倒退，主要原因在於：第一，民進黨當局頑固推動台獨政策，不斷破壞兩岸關係。2011年以後形成香港經貿文辦、台北經濟文化辦事處之間的互動關係，原是在兩岸具備互信基礎上建立的。在民進黨當局台獨挑釁政策下，經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化，台獨激進分子甚至滋擾、威嚇經貿文辦人員。

第二，民進黨當局伸手干預香港事務。2010年成立的港台經濟文化合作協進會(協進會)和台港經濟文化合作策進會協商平台，原本旨在推動港台雙方經貿、文化、旅遊、社會民生等交流合作，但在陸委會指揮下，策進會明顯偏離最初的活動原則。

第三，民進黨當局配合美國製造港台聯動。美國以行政、立法、司法、情報等手段深度介入香港事務，極力破壞一國兩制，同時頻繁打台灣牌，製造港台聯動效應。

汪曙申在文末表示，在兩岸對立大環境下，上述因素使港台關係持續下探。香港國安法的通過和實施，確保香港重新走上穩定發展道路，絕不會給台獨勢力在香港從事分裂國家活動留有任何空間。