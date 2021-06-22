中義外長通電話 王毅：希望歐方堅持戰略自主

據大陸外交部網站發布，6月21日，大陸國務委員兼外長王毅應約與義大利外長迪馬約通電話。王毅強調，希望歐方堅持戰略自主，踐行真正的多邊主義。

根據發布，王毅表示，面對國際形勢深刻調整變化，中方願同義方加強戰略溝通，鞏固戰略互信，排除各方面干擾，推動兩國關係繼續沿著正確方向發展。

王毅說，今年前5個月，中義貿易額同比增長50%，義對華出口增長75%，增幅位列歐盟主要國家首位，充分展現出中義務實合作的強大韌性和巨大潛力。中國將以更高水平開放促進更高質量發展，歡迎更多義方企業來華投資興業，也希望義方為中方企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境。中方願同義方密切高層交往，便利雙方人員往來，繼續推進共建一帶一路。中方支持義方當好二十國集團主席國，為加強國際抗疫合作和全球經濟治理作出積極貢獻。

王毅強調，面對前所未有的全球性挑戰，各國應當堅持合作而不是挑動分裂，應當相互尊重而不是進行政治攻擊，應當承擔應盡的責任而不是搞甩鍋推責。希望歐方堅持戰略自主，踐行真正的多邊主義，推動中歐關係行穩致遠。中義兩國都是有著悠久歷史的國家，相互尊重、包容互鑑體現了兩國古老文明智慧。希望義方為此發揮建設性作用。

據中方發布，迪馬約表示，義中關係是強勁和持續的，就像兩個朋友一樣。意方希同中方推進一帶一路建設，加強能源、工業、第三方市場合作，以2022年義中文化旅遊年為契機增進兩國人文交流。中國對於推動全球經濟復甦和多邊合作發揮著至關重要的作用。感謝中方對意擔任二十國集團主席國工作的支持。面對充滿挑戰的複雜國際局勢，義方願同中方在多邊框架內進行有效對話合作，踐行多邊主義，這不僅有利於兩國人民，也將造福全球。

對於即將召開的聯合國人權理事會第47屆會議，王毅闡述了中方的嚴正立場，表示一些國家罔顧基本事實，對中方進行抹黑攻擊，將人權問題政治化，干擾了人權理事會正常議程，毒化了人權領域國際合作，違背了不干涉內政的國際關係準則，注定不會得逞。公道自在人心，相信這次會議上同樣會有更多主持公道的國家支持中方的正當立場。