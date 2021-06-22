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談香港蘋果情況 林鄭稱國安法須嚴肅執行不能形同虛設

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥。中新社
香港特首林鄭月娥。中新社

香港特首林鄭月娥出席行政會議前被問到，對香港《蘋果日報》可能將停刊，以及當局如何處理壹傳媒去信保安局要求解凍部分資產，林鄭月娥表示，今次執法行動與一般正常新聞工作無關，而是針對危害國家安全嫌疑行為，不可說事件牽涉新聞機構或其負責人，就是打擊新聞自由，機構負責人亦不可以新聞機構作為保護罩而不守法，強調法律面前一律平等。

據香港電台報導，林鄭月娥又說，警方的執法行動每一個步驟都是依法辦事，保安局局長行使權力凍結涉嫌違反國安法的公司資產，是為了防範進一步危害國家安全行為，對於有關申請會依法辦事，但如果由於凍結資產而引起勞資糾紛，令僱員受損，當局會一視同仁，不論僱員來自甚麼機構，都會為其提供法律下適當的幫助。

林鄭月娥強調，香港國安法是有法必用、執法必嚴、違法必究，特區政府不會讓法律形同虛設，警方行動一定有充足證據搜集，而最終檢控決定由律政司負責，不受任何干預，強調國安法的目的亦包括防範及制止，為社會帶來阻嚇作用。

她說，香港國安法的第4條亦提到，維護國家安全的同時應尊重及保障人權，包括國際公約及香港人權法案下的人權，但人權保障的個人自由並非絕對，在一些情形下可依法限制個人或團體行使的權利，包括有國家安全、公共秩序、公共衛生需要。

國安法 香港特首 人權

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