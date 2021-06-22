快訊

上帝沉默之殺？加拿大原住民學校的種族滅絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸駐美大使崔天凱發辭別信：近日將返陸

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸駐美國大使崔天凱。照片／新浪網
大陸駐美國大使崔天凱。照片／新浪網

大陸駐美國大使館網站今（22）日發布，陸駐美大使崔天凱發表致全美僑胞的辭別信稱，他在美工作八年多將在近日離任返回大陸。這是他外交生涯中最長的一次駐外任期，經歷許多歷史意義的事件。

他回憶多少年來，僑胞們身居海外，為促進中美互利合作和民心相通不懈努力，為促進祖國統一、捍衛民族尊嚴堅定發聲。再過幾天，大陸將迎來中國共產黨建立100周年。回望歷史，中華兒女無不為偉大祖國實現從站起來、富起來到強起來的歷史性成就倍感歡欣鼓舞。

他表示，中美建交42年來，兩國關係取得歷史性成就，兩國利益早已緊密交融。在美僑胞一直以融貫中西的優勢，成為中美友好交往的民間使者。當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。

他說，此刻，在美僑胞肩負著更加重大的責任和使命，希望從捍衛自身在美生存和發展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出發，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。

共產黨

延伸閱讀

美元從兩個月高位回落 大陸加強打擊挖礦拖累比特幣

大陸承建 幾內亞達聖鐵路通車

在陸資金匯出 兩個注意

大陸多省超警戒洪水 大興安嶺400餘人被困孤島

相關新聞

港媒：香港蘋果最快明停止運作

香港警方國安處上周四以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕壹傳媒及蘋果日報五名高層，凍結三家相關公司帳戶共一...

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

拒簽一中承諾 我駐港只剩1人

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫我方簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目...

香港《蘋果》難逃被停刊？港府斷金流的十面埋伏

「可能幾天之內，《蘋果日報》就要被迫停刊。」香港《蘋果日報》在上周經歷了被國安法搜查的抄家危機之後，儘管緊急加印了50萬份報紙、繼續照常營運來做為反抗，但壹傳媒公司的困境在政府的步步進逼之下仍未見一線曙光，黎智英的美籍重臣助手—— Mark Simon ——在21日就向《路透社》坦承，報社資金陷入乾涸，無論是員工支薪或印刷成本都捉襟見肘，最快在最近幾天《蘋果日報》就得被迫停刊。

國台辦：台港交往須守一中原則

我駐港人員因拒簽「一中承諾書」被迫離港，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣與香港交往，須在「一個中國原則」的政治基礎上進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。