大陸駐美大使崔天凱發辭別信：近日將返陸

大陸駐美國大使館網站今（22）日發布，陸駐美大使崔天凱發表致全美僑胞的辭別信稱，他在美工作八年多將在近日離任返回大陸。這是他外交生涯中最長的一次駐外任期，經歷許多歷史意義的事件。

他回憶多少年來，僑胞們身居海外，為促進中美互利合作和民心相通不懈努力，為促進祖國統一、捍衛民族尊嚴堅定發聲。再過幾天，大陸將迎來中國共產黨建立100周年。回望歷史，中華兒女無不為偉大祖國實現從站起來、富起來到強起來的歷史性成就倍感歡欣鼓舞。

他表示，中美建交42年來，兩國關係取得歷史性成就，兩國利益早已緊密交融。在美僑胞一直以融貫中西的優勢，成為中美友好交往的民間使者。當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。

他說，此刻，在美僑胞肩負著更加重大的責任和使命，希望從捍衛自身在美生存和發展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出發，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。