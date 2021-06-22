快訊

上帝沉默之殺？加拿大原住民學校的種族滅絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港媒：香港蘋果最快明停止運作

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
港媒報導，香港蘋果最快明停運。中通社
港媒報導，香港蘋果最快明停運。中通社

香港警方國安處上周四以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕壹傳媒及蘋果日報五名高層，凍結三家相關公司帳戶共一千八百萬港幣，壹傳媒基於沒法調動資金支付員工薪金，昨去信保安局要求解凍部分資產，據香港星島日報報導，港府基於涉案資產正調查中，並在法庭審理，有責任確保有關方面不會繼續犯法，不會批准解凍資產；另有消息稱，大部分員工昨已請辭，相信難以維持正常運作，蘋果或提前至明天停運，而蘋果九點半新聞昨晚則率先宣布停播。

報導指，香港蘋果日報勢將停刊的消息，由壹傳媒創辦人黎智英助手、正被港警通緝的Mark Simon率先透露，路透昨晨發布其訪問內容，表示香港保安局凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司（AD Internet Limited）共一千八百萬港幣後，集團未能使用銀行服務，亦沒法獲取更多資金，有供應商嘗試存錢入戶口，但交易被拒絕，故此相信蘋果被逼停止運作是「數日之內的事」。

據報導，消息稱，壹傳媒管理層已檢視倉庫內油墨及紙張數量，評估蘋果日報繼續出版的可行性，但因七家相關銀行拒絕處理任何交易，供應商難以繼續合作，壹傳媒董事會及至昨日開會討論資金問題，與會者大比數決定去信保安局，希望局方解凍部分資金，以支付員工薪水，同時將本周五（二十五日）定為「死線」，若當日不獲解凍資金，將難以繼續營運，蘋果動新聞網頁及手機應用程式(App)勢於當晚十一時五十九分起停止更新，員工同日完成編採及印刷工作後，翌日會是蘋果日報最後一天出版報紙。至於壹週刊等同集團媒體，董事會將於本周五開會，決定是否連同蘋果一併停運。

據報導，蘋果管理層昨午與各部門主管開會，交代董事會的決定，又以WhatsApp向員工發文，表示鑑於環境險峻，如須辭職可口頭通知及後補辭職信，立即生效，結果有大批員工辭職，影響正常運作，預計報紙和即時新聞網站最快明天停止運作，或會在台灣繼續經營網媒。蘋果九點半新聞主播謝馨怡昨晚在報導前表示，「好遺憾同大家講，今晚會係最後一晚播出蘋果九點半新聞」，其後繼續報導新聞。

香港保安局發言人回應指，危害國家安全是非常嚴重的罪行，當局定必依法處理，所針對的是犯罪行為，並按需要和法律的規定運用凍結罪行相關財產的權力。由於有關案件已進入法律程序，保安局不就事件細節作評論。就有關已凍結的財產的申請，保安局局長會依法處理。

報導說，香港蘋果日報於一九九五年六月二十日創刊，前日是二十六周年報慶。壹傳媒上月發出公告，指銀行及現金結餘及至三月底約有五點二一億港幣，足夠營運至少一年半，惜因涉嫌干犯港區國安法遭凍結資金，結果面臨停刊慘況。

香港蘋果日報 壹傳媒 國安法

延伸閱讀

台駐港官員被迫撤離 美國務院批北京持續恫嚇

蘋果舊機換新機價目表甜甜價來了 6款舊機身價漲

蘋果造車跨步 台廠利多

北京如何通過國安法重塑香港？

相關新聞

港媒：香港蘋果最快明停止運作

香港警方國安處上周四以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕壹傳媒及蘋果日報五名高層，凍結三家相關公司帳戶共一...

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

拒簽一中承諾 我駐港只剩1人

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫我方簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目...

香港《蘋果》難逃被停刊？港府斷金流的十面埋伏

「可能幾天之內，《蘋果日報》就要被迫停刊。」香港《蘋果日報》在上周經歷了被國安法搜查的抄家危機之後，儘管緊急加印了50萬份報紙、繼續照常營運來做為反抗，但壹傳媒公司的困境在政府的步步進逼之下仍未見一線曙光，黎智英的美籍重臣助手—— Mark Simon ——在21日就向《路透社》坦承，報社資金陷入乾涸，無論是員工支薪或印刷成本都捉襟見肘，最快在最近幾天《蘋果日報》就得被迫停刊。

國台辦：台港交往須守一中原則

我駐港人員因拒簽「一中承諾書」被迫離港，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣與香港交往，須在「一個中國原則」的政治基礎上進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。