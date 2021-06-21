回應邱太三 國台辦：台灣駐港機構在港須遵守一中原則

大陸國台辦發言人馬曉光今再度表態，台灣駐港機構必須在一中原則的政治基礎上開展活動，必須遵守香港「基本法」與有關法律，並稱台灣駐港機構在反送中運動的「亂港言行」掩蓋不了。

我方因不簽署一中承諾書，7名台灣駐港辦人員簽證到期無法續留昨天回台。陸委會主委邱太三今天表示，港府設置政治障礙旨在矮化，政府拒絕接受，我方也已協調各部會應變，維持業務運作。

大陸國台辦今日發布新聞稿回應此事，馬曉光說，陸方已就民進黨當局妄言攻擊香港特區政府暫停在台機構運作事表明嚴正立場。

馬曉光強調，要再次指出，台駐港機構理所當然必須在一個中國原則的政治基礎上開展活動，理所當然必須遵守香港特區基本法和有關法律。台駐港機構在香港「反修例風波」等事件中的亂港言行是掩蓋不了的。

馬曉光稱，民進黨當局再次攻擊抹黑「一國兩制」，只能暴露其駐港機構所作所為的政治企圖。

馬曉光說，民進黨當局在台灣打壓異己，鉗制言論，欺騙民眾，操控輿論，為達政治目的不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談民主自由，有何勇氣以「民主衛士」自我標榜？正告民進黨當局斷了勾結外部勢力謀「獨」的幻想，立即停止各種假「援港」、真亂港的行徑。