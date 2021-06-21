邱太三：駐港業務調整 金鐘大樓四十樓不再續租

針對最後一個正式派駐香港人員的簽證下月底到期，陸委會主委邱太三21日表示，目前我駐港辦事處的金鐘大樓四十樓，租約到期不再續租，人員調整到光華中心繼續辦公。而在中環大樓的光華中心，49樓、15樓，租期分別到民國112年3月跟6月，仍會續租。

邱太三表示，我駐港辦事處，基本服務維持不變；在業務的推動上，雖然有方式的調整。不管是光華文化中心或者是經貿業務，基本繼續運作。香港學生要到台灣來讀書的，教育部有雲端跟線上的一個申請作業程序，另外也有一個專線電話，可做諮詢。至於有關於未來台港經貿，基本上沒有任何變化，陸委會也一樣持續提供香港未來各項資訊。方便從事經貿的企業跟人士了解於香港各項政策。

邱太三表示，我教育部針對香港學生的招生，都透過海外聯招。基本上此業務沒有任何改變。港生來台就學不受影響。據他了解，教育部正在研擬有關於香港高中生來台就讀的方案，近期內就會有一些比較明朗的結果。

邱太三明確表示，不會建議台灣民眾不再去香港。基本上，香港跟台灣的民衆能夠多多交流，不管是投資、觀光或者是經貿、文化交流，都有助於彼此之間的了解。只不過，這兩年來，香港整體的形勢有很大的一個變化，我政府也提供香港各項社會經濟政治形勢變化的資訊，提供給民眾來做參考，以便作為他們要前往香港的基礎認識。

針對我駐港辦事處租約陸續到期，邱太三表示，我方在香港主要的辦公處所有四個。我駐香港辦事處主要在金鐘的大樓40嘍。租約在下個月到期，就不再續租；十一樓是移民署辦公室八月份到期，爭取續租半年到年底；光華中心是在中環大樓49樓、15樓，租期到民國112年3月跟6月，所以仍會續租。