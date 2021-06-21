北京如何通過國安法重塑香港？

(德國之聲中文網) 黎智英的高級顧問Mark Simon透露，壹傳媒董事會將決定是否關閉旗下的民主派報紙《蘋果日報》。他說，香港的國家安全官員禁止該報使用其銀行賬號。此前市場已經傳出蘋果日報資金吃緊，僅夠維持數周營運的消息。

上周，香港警方國安處派出500警員搜查蘋果日報大樓並逮捕該報5名高管，並以“勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”正式對壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光提出起訴。另外三名高官面臨進一步的調查。

“我們必須繼續奮力向前。” 壹傳媒行政總裁張劍虹說。

上周香港警方突襲搜查了蘋果日報大樓之後，周五清早，港人們紛紛排隊等待購買當日的《蘋果日報》。報攤攤主們說，周五《蘋果日報》銷售量激增，很多人一次性購買多份以示支持。

此次香港警方制造的具有戲劇性的突襲和逮捕令觀察人士們再次感到擔憂。一些觀察人士和專家將香港警方的行動描述為對香港新聞自由的明顯攻擊。

人權觀察中國部高級研究員王松蓮（Maya Wang）在接受德國之聲采訪時說：“警方一再拘押蘋果日報的總裁，兩次搜查編輯部，兩次逮捕高管。”她說：“如果我們考慮到過去幾個月出現的對新聞自由的其他限制，我認為真的很難說這種執法是合法的。”

新聞工作者們擔心遭拘捕

上周香港警方的行動是不到一年之內第二次由香港的國家安全官員對新聞媒體機構進行搜查。

去年壹傳媒創辦人黎智英在經過短暫保釋之後，一直被收押至今。他面臨多項指控，其中包括涉嫌觸犯國安法中的“勾結外國勢力罪”。關於這項罪名的指控推遲到7月27日開庭審理。

倫敦大學新聞專業高級講師Yuen Chan說，香港記者們現在只能憑借猜來判斷他們的工作多大程度上會被國安法看作起到煽動作用。

她在接受德國之聲采訪時說，"上周四警方的搜捕行動仍然讓媒體界感到不安。每個人都感覺一把懸在他們頭上的達摩克利斯之劍。這種不確定性助長了恐懼，而這些最新的行動加劇了這些恐懼。"

她補充說：“現在我們知道，記者會因為寫了一些話就被逮捕。但是沒人告訴我們，哪些文章越過了紅線。” Yuen Chan也曾經為香港的多家媒體工作過。

鎮壓批評者

《香港國安法》實行近一年，這段時間香港發生許多變化。根據美國喬治城大學亞洲法律中心收集的數據，自5月3日以來，香港警務處國家安全處的警察已經逮捕了113人。

數據顯示，其中92人以涉嫌觸犯國安法的罪名被逮捕，另外21人被逮捕的理由並不涉及國安法。

喬治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格（Thomas Kellogg）與研究員王莉雅（Lydia Wong）共同撰寫的報告指出：“根據迄今為止公開的信息，絕大多數國安法名義下的逮捕案件在其他尊重權利的司法管轄區不會被視為國家安全案件。”報告指出，“到目前為止發生的這些逮捕行動都是為了顯示出，國安法的執行目的是打壓那些通過和平方式批評政府的基本政治權利。”

恢復“嚴苛的法律”

喬治城大學亞洲法律中心法律研究院Eric Lai說，香港國安法的實施損害了許多以前在香港法律制度下得到保障的權利。

他對德國之聲表示：“在香港的一個涉及國安法的案件中，法院遵循國安法的規定，拒絕在高等法院一級進行陪審團審判，而該級別的法院長期以來一直實行陪審團制度。”

他補充說，另一個令人擔憂的趨勢是由香港政府發起的殖民時代的 "惡法"的復興。他說，這些法律經常被用來讓活動人士消聲，並以更嚴厲的懲罰來打壓他們。

他說：“隨著國安法的頒布，政府認為他們無需再有太多顧慮，可以盡可能多地消滅反對者。”

他說：“我們的數據還顯示，（國安）部門以非國安法的罪名指控逮捕人。這是證明該機構如何試圖利用國安法和現有的刑法壓制反對派的又一個證據。”

對於Eric Lai來說，國安法"將言論自由定義為犯罪"，"通過國家安全的理由審查電影放映和教科書"。

他說：“這將是中國政府將香港社會從一個寬容和多元化的社會轉變為一個單一和專制社會的動力。”

海外港人凝聚反抗力量

人權觀察中國部高級研究員王松蓮警告說，國安法“旨在重新塑造香港整個社會和機構”。

"這是要讓他們宣誓效忠中國政府，訓練人們遵守中國共產黨的規則。"她說。

盡管對香港的未來前景感到悲觀，但王松蓮說， 即使是伴隨著不斷升高的成本，香港人依然可以利用他們所擁有的空間行使他們的權利。

她說：“我們會抵抗並做出反應，海外香港僑民也形成一個網絡，凝聚著各種抵抗力量。我認為結果還很不明確，因為還會有很多來自不同層面反對（北京試圖控制香港）的勢力出現。"

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