邱太三：香港六月七日提出須簽「一中承諾書」最後期限

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會主委邱太三。（陸委會網站）
陸委會主委邱太三。（陸委會網站）

陸委會主委邱太三21日表示，從107年7月30日，香港就提出「一中承諾書」。最近，是在6月7日通知我駐香港辦事處，對於想要續留的人員，必須要在14日以前簽署所謂的一中承諾書，如果沒有堅持的話，必須要在21日離境。這是這整個事件最後的發展。 

邱太三指出，台港雙方在2011年會議裡面沒有政治前提，反而在107年7月時提出這樣的一個所謂的「一中承諾書」。「一中承諾書」的第一條寫道：在香港期間嚴格遵守「一個中國」原則，香港基本法及香港法律、不得干涉香港內部事務。過去從來沒有做過這樣的一個要求。

我駐港代表處人員、包括各國駐外也是一樣，都會遵守當地的法令，這是無庸置疑的。所以過去根本沒有這樣的要求，為何要在107年7月之後提出這樣的要求，顯然是港府片面違背原來2011年台港的規定。針對港府這一無理的政治要求我方當然斷然拒絕。

對於澳門辦事處是否也會基於「一中承諾書」而停止運作，邱太三表示，目前我駐澳門辦事處還有五個同仁，其中第一位，即代理處長的簽證效期是在6月27日。澳門政府也已口頭上告知，必須要簽署所謂的「一中承諾書」，才能夠給大家做續留。最久的一位，將在明年的10月30日到期。

他表示，澳門辦事處的整體的業務的推展，都算正常。

香港 澳門

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