駐港辦事處剩1人 陸委會：服務不中斷

針對我駐港辦事處人員拿不到簽證、被迫返台，陸委會主委邱太三21日召開記者會強調，我香港辦事處仍會堅守崗位，服務不中斷，僅就部分業務進行調整。淡大戰略研究所副教授黃介正受訪則表示，若台駐港辦事處只剩下當地雇員，很多服務項目都會受到衝擊，對台港都沒有好處。

我駐港人員僅剩1人

陸委會20日表示，港府對台灣香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件條件，要求簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留及赴任。20日台灣駐香港辦事處代理處長林振宙等7名官員已返台，僅剩1名經濟部駐派官員留守至7月底。

邱太三表示，港府設置簽署一中承諾書的條件，目的顯在矮化我國國格，逼我駐香港辦事處向北京當局低頭，我方斷然拒絕，但基於對於台港人民權益考量，我方仍持續與港府溝通，但遺憾沒有獲得善意回應，以致我派駐香港人員都無法續任或赴任。

拒絕對台政治打壓

邱太三表示，台港本於互惠原則互設辦事處，無法接受港方片面矮化國格的條件，依據台港2011年互設辦事處的換文內容，我駐處更名為「台北經濟文化辦事處」，並列明辦事處業務功能、人員編制與便利安排等各項事務，未曾同意附加政治前提，如今港府堅持以一中承諾書作為核發我駐處人員簽證的前提，我方絕不接受。

邱太三進一步指出，我駐香港機構自成立以來，始終堅持為民服務、一切活動遵守法律，沒有踰越業務功能範疇，中共跟港府卻打壓我港處活動、放任親中媒體製造假新聞抹黑我方，對台港民眾權益受損應負責任。

「聲援香港人民民主自由不應成為對台政治打壓藉口。」邱太三強調，我香港辦事處仍會堅守崗位，在辦事處運作調整後，國內相關部會也會全力支援維護台港人民權益，派駐人員的住處辦公處所聯繫電話沒改變，為民服務不中斷，僅就部分業務進行若干調整。

對台港都沒好處

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，若台駐港辦事處人員短缺，對香港居民及我國人民的服務就會受到影響，因台駐港辦事處最重要的是代表政府處理行使公權力才能進行的業務，包括辦理護照、公文轉呈、與港府的聯繫等；若台駐港辦事處只剩下當地雇員，沒有政府公務人員，很多服務項目都會受到衝擊。

黃介正說，這件事若從兩岸對局、台港問題來看，具有高度政治性，但若從台港人民往來必須提供的服務來看，甚至服務大陸地區經由香港處理的事務，都會受到影響，因此有些決定北京、我方都必須想清楚，若撤辦事處後要重開相當困難，希望不要做出難以復原的決策，「因為兩岸關係總不會一直壞下去。」

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