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香港蘋果日報恐停刊 台蘋工會理事長：暫無影響

中央社 / 台北21日電

外媒報導，壹傳媒創辦人黎智英的顧問賽門（Mark Simon）說，香港蘋果日報「幾天內」將被迫停刊。至於台灣蘋果日報是否會受母公司影響，台蘋工會理事長陳嘉恩今天表示，目前沒有收到任何通知，暫無影響。

台灣蘋果日報屬於「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司」，母公司為香港上市企業壹傳媒有限公司。陳嘉恩坦言，不確定台灣蘋果日報是否會受到香港母公司影響，僅得知香港已召開董事會，目前台灣蘋果日報工會沒有收到任何通知，暫無影響。

陳嘉恩指出，台灣蘋果日報員工都是與台灣分公司簽約，領台灣分公司的薪水，至於薪水資金要從何來，「我們也不大可能知道」。

中央社記者今天下午曾致電台灣蘋果日報，但未獲回應。

香港蘋果日報正面臨嚴峻危機，壹傳媒創辦人黎智英已因被控違反港區國安法入獄。蘋果日報大樓也在香港去年6月底實施港區國安法後，被警方二度搜查，壹傳媒集團及香港蘋果日報5名高層更於17日被先後拘捕，後有3人保釋。

另外，香港蘋果日報相關的3家公司、共港幣1800萬元（約新台幣6480萬元）的資金，17日也被引用港區國安法遭到凍結。據了解，香港蘋果日報今天已召開董事會，討論蘋果日報關閉事宜，董事會預定25日再開會，就關閉事宜作出決定。

香港蘋果日報 壹傳媒 黎智英 台灣蘋果日報

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