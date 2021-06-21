邱太三痛批港府強加「一中承諾書」：中共是背後影武者

針對港府要求我駐港人員簽署「一中承諾書」，我方人員不接受，因此被迫返台，陸委會主委邱太三今舉行記者會痛批北京和港府，強調我方拒絕中共及港府逼使我香港辦事處派駐人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，造成今天台港關係的倒退。他並強調，國家主權絕不容妥協和退讓。邱太三還說，港府以「一中承諾書」刁難我派駐人員簽證，毫無疑問地，中共是背後的影武者，企圖將港處作為其遂行對台政治圖謀的工具。

邱太三指出，港府違背協議要求我駐處人員簽署「一中承諾書」。港府於107年7月，要求我港處候任處長須簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，遭我方斷然拒絕。惟港府仍不罷休，109年7月，我香港辦事處3名組長之續簽，及1名新派秘書之簽證申請，亦遭設置「一中承諾書」障礙。110年3、4月，港府的無理要求更擴及我在港民間團體（外貿協會）與非屬港處編制單位（觀光局），2名主任層級人員均因不願配合簽署「一中承諾書」，遭限期離境。110年6月港處6名派駐人員，包括2名副組長、4名秘書的簽證續期，也面臨「一中承諾書」的刁難。

他強調，我方拒絕接受矮化國格的政治條件。港府設置「一中承諾書」的政治障礙，目的顯在矮化我國格，逼使我駐處人員必須向北京當局低頭，我方當然堅拒接受，但基於對台港民眾權益的考量，我方仍持續和港府溝通，很遺憾未獲得善意回應，致我港處派駐人員皆無法續留及赴任。面對此一變局，我方亦作出應變的規劃，自本年6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要的運作，勉力為民服務。

邱太三表達我方六點立場：

一、台港本於互惠原則互設辦事處，我方無法接受港方單方面擅加矮化國格的政治條件：依據台港2011年互設辦事處換文內容，雙方在互惠互利的原則下設置辦事處，我駐處更名為「台北經濟文化辦事處」，並列明辦事處業務功能、人員編制與便利安排等各節，未曾同意附加任何政治前提。如今港府堅持以矮化我國格的「一個中國原則承諾書」作為核發我駐處人員簽證的前提，片面違反2011年雙方換文內容，我政府絕不接受，廣大國人也不會同意這種背棄協議的無理要求。 二、港府受制於中共的無理作為，再次證實「一國兩制」名存實亡，單方面背信毀約的不良紀錄深值國際警惕：港府以「一中承諾書」刁難我派駐人員簽證，毫無疑問地，中共是背後的影武者，企圖將港處作為其遂行對台政治圖謀的工具。中共背棄「中英聯合聲明」，破壞香港高度自治，已遭國際社會批評。而今港府配合中共對台施壓，除再次證實香港「一國兩制」已是名存實亡，曾與港府簽訂合約、有過議定的國家，恐怕也要對港府的自主性及誠信打上問號。 三、中共及港府事事政治算計，是破壞台港關係的始作俑者，要對民眾權益受損負所有責任：長期以來，我方均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動台港關係；而我香港辦事處自成立以來，更是始終堅持為民服務，且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。中共及港府打壓港處活動空間，並放任親中媒體製造假新聞抹黑我方，嚴重破壞台港關係，要對台港民眾權益受損負所有責任。 四、希國人及國際社會保持警惕，共同堅守亞洲民主防線：中共及港府的政治圖謀昭然若揭，我方堅不妥協，是避免我香港辦事處成為其「一中」突破口，進而威脅台灣的民主自由，甚至對區域安全產生連鎖擴散效應。我政府堅守國家尊嚴，也要對中共及港府提出嚴正譴責和警告，並希國人團結一心，持續全力捍衛國家主權與民主自由。同時，我們也要呼籲國際社會給予台灣支持，共同堅定守護亞洲民主防線。 五、聲援港人民主自由，不應成為對台政治打壓的藉口：台灣基於立憲精神與普世價值，和主要民主國家一樣，聲援港人爭取民主自由；而我們本於港澳關係條例之規定，依法對合法來台的港人，於生活上有基本需求者，應予以提供人道關懷及必要的服務。我方重申，我們聲援港人爭取自由人權，是民主國家應有之義，更何況我們從未介入香港內部事務。中共及港府縱使不願面對港人爭取民主普選、自由人權的訴求，亦不應以此為藉口刁難報復臺灣。 六、我香港辦事處仍會堅守崗位為民服務，相關部會亦會全力支援：於今即使香港形勢嚴峻，身為一個負責任的政府，我們會信守對人民的服務；我香港辦事處業務及運作方式調整後，國內相關部會也會全力支援，共同維護台灣及香港民眾權益。此外，我們也要正告相關方面，若再有損害我駐處權益的舉措，我方將採取必要的應處措施，絕對不要漠視台灣捍衛國家主權和民主自由的決心。 針對未來運作方案，邱太三表示，因應我香港辦事處派駐人員赴任受阻，駐處業務將進行若干調整，辦公處所及聯繫電話不變，為民服務不中斷。主要業務將採行以下作法（相關部會亦會公告具體詳情）： 一、領務相關業務: 包括國人護照補（換）發、文件證明、外籍人士簽證等，均將繼續提供各項收件與發件的服務。 二、港人來台停居留、在港大陸居民入台證: 原則上香港居民申請來台停留、居留的作業方式維持不變；停留可透過雲端系統線上申辦，居留續以臨櫃方式辦理。大陸居民入台證亦採線上雲端申請，至團聚及結婚登記面談改為國境線上方式。 三、 國人急難救助及台商（鄉）團體聯繫，將續行辦理。 四、 經貿相關業務: 包括經貿資訊蒐集、貿易推廣業務等，均將繼續提供服務。 五、 文化交流推廣: 未來將委託或補助台灣專業策展單位及藝術行政團隊於港澳策辦藝文活動，並持續支持台灣藝術家及團隊於當地專業機構及藝文活動展演。 六、 教育招生相關業務，及在台港生服務: 將持續督導「海外聯合招生委員會」精進整體招生作業，透過簡化招生程序及建立雲端/線上報名機制，設置香港學生招生諮詢服務專線。另外，教育部也設立在港臺生輔導專線，持續提供諮詢服務。 七、 觀光推廣業務: 維持現有台灣觀光協會有限公司之運作模式，續推動旅遊業務。 八、 關於台港金融合作及既有協議執行，持續辦理。

邱太三強調，國家主權絕不容妥協和退讓，我方拒絕中共及港府逼使我香港辦事處派駐人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，造成今天台港關係的倒退，究竟是誰的責任？是誰在幫人民，是誰在害人民？相信各界自有公評。如今香港辦事處面對的是「委屈不能求全，忍辱不能負重」變局，但我方仍信守服務人民的承諾，進行業務調整，竭力維持相關服務，也希望國人予以包容、諒解，並續做台灣最堅實、有力的後盾。