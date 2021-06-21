香港「蘋果日報」恐將被迫停刊

香港「蘋果日報」恐將停刊，據港蘋官網報導指，壹傳媒董事會21日召開會議，大比數通過去信保安局，申請要求解凍部分資產，以免因欠薪而違法。董事會亦決定本周25日再開會，屆時再決定「蘋果日報」是否停止運作。

不過，香港「東網」消息，壹傳媒董事會決定，將停止運營「蘋果日報」報紙及蘋果動新聞，25日再商議停刊具體日期。

「東網」稱，壹傳媒董事會已有共識，如資產未能解封，公司欠缺資金營運，動新聞將於25日晚11時59分停止更新 ，26日則為「蘋果日報」最後見報日，之後便會停止運作。

此前，英媒路透社21日報導指出，被指勾結外國勢力的香港壹傳媒創辦人黎智英，其前助手馬克（Mark Simon）透露，「蘋果日報」可能數日內停刊。

他指出，由於港府根據「港版國安法」凍結公司的資產，令「蘋果日報」將在幾天之內被迫關閉。