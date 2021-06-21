近20年來首次 香港七一游行不辦了

（德國之聲中文網）香港民間人權陣線自2003起，每年都會申請舉辦「七一游行」，但根據香港媒體報道，今年民陣不再申辦。民陣臨時召集人鐘松輝指，在現時的政治氣氛下丶加上警方將民陣定義為「無注冊社團」，他們難以合法申請舉辦游行。

被認定「未注冊」

民陣臨時召集人鍾松輝日前接受《星島日報》訪問時確認，民陣今年不會申請「七一游行」，主要原因是警方已將民陣定義為「無注冊社團」，難以合法申請舉辦游行，加上還有限聚令的限制等。他並指出，自2002年成立的民陣已經完成歷史任務，以後不會再辦任何活動。

鍾松輝形容，民陣只是一個平台，讓不同團體發聲，他們也可以用其他渠道發聲，「任何事都有完結時候，(民陣)是完成歷史使命。」他表示，民陣過去所做的事並不觸及「港區國安法」，例如追求雙普選丶改善施政等，現在民陣主要涉及的問題是「沒有注冊」，且遭到警方定義為「未注冊社團」，就有機會觸犯法例。

當被問及民陣是否等同已經「解散」時，鍾松輝解釋進行「解散」有一定程序，「現在的情況不是叫解散，但是不會再搞任何活動。」但同時他又承認，大部分的團體成員已經退出民陣。

鍾松輝並稱，在陳皓桓入獄前，民陣曾開會決定找他做臨時召集人，主要負責「看守」，到九月將再跟章程安排開會，屆時再選召集人，他直言「自己幾十歲人，不會再做，留給後生仔」。

民主抗爭象徵

首次「七一游行」是在2003年舉行，當時由於港府政績不佳，再加上當時的香港保安局長葉劉淑儀強推基本法第23條立法引發民怨，而引發「七一游行」。當年，有50萬港人走上街街頭，最終，基本法第23條立法被擱置，而「七一游行」後來成為香港民主抗爭的精神象徵，由民陣申請，每年都會舉行。2019年發生「反送中事件」，「七一游行」更受矚目。

去年因為新冠疫情，民陣申辦「七一游行」反《港區國安法》，在限聚令下，警方首次拒批不反對通知書，拒絕舉辦游行的申請。警方當時解釋，民陣反修例期間舉行多次游行及集會，曾發生暴力事件，加上當時社會氣氛仍然不穩，因此有理由相信參加者很可能偏離集會地點及游行路線，作出暴力及破壞行為，而決定禁止及反對民陣「七一集會及游行」申請，這也是香港警方史上首次禁止當日游行。

不過，去年7月1日，民陣召集人，目前人在獄中的陳皓桓仍以個人名義發起反「港區國安法」游行，並有多個民主派政治人物參與，當時港島許多地方出現警民沖突。

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