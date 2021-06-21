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駐港官員被迫返台 江啟臣：台港互信喪失中
我國駐香港辦事處昨日傳出因拒簽香港政府要求「一中承諾書」，8名官員如今只剩1人派駐，7人昨日抵台。國民黨主席江啟臣認為這次事件會讓台港互信、默契逐漸喪失，也呼籲蔡政府、陸委會盡快考量是否對兩岸居民權益有影響。
江啟臣指出，港府這樣做法對台港、兩岸關係是負面影響，非常不樂見，也會影響國人對台港、兩岸關係擔憂。
江啟臣表示，顯然過去累積下來的台港默契還有彼此互信一直在喪失中，照這樣下去，兩岸會變得幾乎沒有互信，也不會有溝通跟互動，是否會影響往來民眾，需要蔡政府、陸委會盡快思量，且要妥善因應，這是生活上非常實際的問題。
立法委員洪孟楷則表示，過去至今兩岸一直是蔡英文總統無法突破的地方，這次中國大陸不該用這樣議題阻擋官員，很多台灣同胞會往來中國大陸、港澳地區，在沒有辦事人員下若權益受損會找不到協助對象，希望大家多用同理心好好對待我們台灣同胞。
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