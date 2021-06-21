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香港《蘋果》被迫停刊？ 港府斷金流的十面埋伏

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昨撤回多位派駐人員 港媒：台駐港辦事處上午如常運作

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
港媒指，台駐港辦事處上午如常運作。香港電台
港媒指，台駐港辦事處上午如常運作。香港電台

陸委會昨撤離7名派到香港工作的人員，今天起調整駐港辦事處服務方式。陸委會主委邱太三下午將親自舉行記者會說明。據香港電台報導，早上在金鐘的台北經濟文化辦事處所見，有職員如常上班，亦有市民到金鐘的辦公室查詢及辦理手續。

報導指，有台灣人早上前來查詢處理手續的事宜，她們引述辦事處人員說一切沒有變化。亦有到來的人士說是續領證件，形容今日情況如常，但不肯定日後再來辦理手續會否受影響。

報導說，台方昨批評北京及香港特區政府以「一中承諾書」設置障礙，影響台灣駐香港辦事處人員的輪調及正常運作。大陸國台辦則指，香港與台灣進行交往，當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，台灣駐港機構當然必須遵守香港特區基本法和有關法律。

香港 陸委會

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