陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝通，以及擴大務實合作，為維護地區長期穩定及發展繁榮作出貢獻。

李進軍表示，中朝兩國將分享黨及國家建設經驗，促進教育、衛生及旅遊等領域的交流，並推動兩國青年互訪及地方層面交流。他又指，今年是中國共產黨成立100周年，中方發展中朝友誼的初心不改。

星島網引述分析指出，中國駐北韓大使在《勞動新聞》發表署名文章相當罕見，在美國加強韓美同盟，以及北韓流露對話決心之際，中方以紀念習近平訪朝兩周年為契機，強調中朝兩國的關係，有可能是考慮到要箝制美國，以及加強對朝的影響力。

近日美朝關係亦備受關注。北韓領袖金正恩17日強調，有需要穩控朝鮮半島的局勢，做好「與美國對話及對決」的兩手準備，而是次為北韓在美國總統拜登今年1月執政後，首次對外談及對美政策。