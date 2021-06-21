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香港公民科教材 首提北京對港擁「全面管治權」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港公民科官方教材，首提北京對港擁「全面管治權」。星島日報
香港公民科官方教材，首提北京對港擁「全面管治權」。星島日報

香港公民與社會發展科將於九月推出，逐步取代高中通識教育科，因應教科書首年未及出版，香港教育局首次為新科目推出官方教材，日前上載首批電子簡報，涵蓋涉及北京與特區關係、《港區國安法》等「一國兩制的內涵和實踐」課題，首次在官方教材提到北京對港擁有「全面管治權」，並指為特區制定《港區國安法》，而非把大陸相關全國性法律列入《基本法》附件三在港實施，是堅持「一國兩制」原則的體現。

據星島日報報導，「一國兩制的內涵和實踐」為公民與社會發展科（公民科）中四課程的首個課題，由於新學年未有教科書，當局日前把三份以「香港問題的由來」、「國家和香港特別行政區的憲制關係」及「維護國家安全的意義」學習主題的電子簡報，上載至網上資源平台，供教師下載施教。

在涉及中國大陸與特區憲制關係的簡報，當局首度在官方教材提到北京對港擁有「全面管治權」，形容有人主張北京權力只限國防及外交事務屬錯誤觀點；「一國兩制」是完整概念，「不能相互割裂，更不能相互對立」，而「兩制」從屬並統一於「一國」；並指《基本法》第一條及十二條訂明香港是國家不可分離部分、享有高度自治權、直轄於北京政府等，屬「根本性條款」，倘人們不遵守，「會衍生不尊重中央、甚或鼓吹香港獨立的行為，會破壞『一國兩制』的穩定」。

《港區國安法》及國家安全屬公民科學習主題，相關簡報指為香港特區制定《港區國安法》， 而非把大陸的《國家安全法》、《國家情報法》、《反間諜法》、《反恐怖主義法》等全國性法律，列入《基本法》附件三在港實施，「本身就是堅持『一國兩制』原則的體現」；形容《港區國安法》推出及實施，「有效地止暴治亂，香港社會生活恢復平靜，公民的基本權利和自由得到及時保障。」簡報亦提到總體國家安全觀的定義、法治與人權的關係等。

報導引述中學副校長，通識教育科資深教師陳志華認為，簡報內容側重於資料，建議教學活動不多，形容教材設計顯得「步步為營」，倘教師依書直說，相信學生難感興趣，「比如回歸歷程，可引導學生代入上世紀八十年代港人視角，了解當時港人對回歸的渴望，可以教得很有趣，但如今看來卻很死板」。他相信前線教師慎重處理，對教材內容未必質疑，但期望當局為施教方式有所指引。

國安法 香港 一國兩制

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