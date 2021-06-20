中共建黨100周年 中國共產黨歷史展覽館竣工

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
位於北京市朝陽區的中國共產黨歷史展覽館於6月18日正式亮相。（中新社）
位於北京市朝陽區的中國共產黨歷史展覽館於6月18日正式亮相。（中新社）

位於北京奧林匹克公園中國共產黨歷史展覽館近日竣工落成。這是一座永久性、綜合性的中共黨史展覽館，主體建築面積近15萬平方公尺。

據新華社，中共當局在十九大閉幕後即作出建設中國共產黨歷史展覽館的決策。大陸國家主席習近平對展館建設工作高度重視，多次聽取工作匯報，並要求「建築風格要莊重肅穆，具有殿堂般的儀式感；要與時俱進，別具一格，與目前的展館相比讓人眼睛一亮。」

展覽館兼具傳統性與時代性的特點，外觀採用的傳統柱廊式結構，傳承中華建築方正端莊傳統風格，細節造型充分體現中華文化特徵，內部結構符合時代對展館的功能要求，實現紀念性、傳承性與實用性的銜接。

相比於外觀設計，展覽館在設計構思中傳遞出的寓意更加深遠， 從空中俯瞰展館呈現「工」字形，寓意共產黨是工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊。

建築 共產黨

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