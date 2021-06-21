我駐港辦事處業務今調整

大陸委員會昨（20）日表示，因香港政府對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留及赴任，因此，自21日起調整香港辦事處業務辦理方式。

陸委會副主委邱垂正表示，目前我駐港辦事處有八位台灣派駐員工，七位已於20日下午搭乘長榮航空班機返台。只留一位員工（經濟部駐港代表倪伯嘉），而他的簽證，也只剩一個月。

邱垂正指出，香港政府給的最後離港期限是6月21日，但是當天沒有國籍航班飛返台北，所以只能提前一天。

香港政府自2018年7月起對我辦事處人員要求簽署「一中承諾書」， 去年更進一步以台灣駐港人事要脅我方簽署「一個中國原則」切結書。

這份切結書主要內容有四項，第一項就是「台北駐港辦事處及人員承諾不得違反一個中國原則、《香港基本法》和香港法律，不干預香港內部事務，不能做出有損香港繁榮穩定、或令港府尷尬的言行。」