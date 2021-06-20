快訊

新北首位中年人接種疫苗後死亡 年僅46歲

贈台灣250萬劑莫德納疫苗 蔡英文感謝美國「患難見真情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國台辦：台港交往須有一中原則政治基礎

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。圖/新華社
大陸國台辦發言人馬曉光。圖/新華社

大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，台灣與香港交往，須在一個中國原則的政治基礎上進行，台灣駐港機構須遵守香港「基本法」和有關法律，不能有違反一中原則的任何言行。

台港交流日趨惡化，此前香港暫停香港駐台辦事處的運作，港府當時指台灣干預香港事務。而陸委會當時回應，港府自2018年起片面阻擾台灣駐港機構人員輪調及運作，才是嚴重破壞雙方關係。

陸委會今表示，因港府對台駐港辦人員簽證設置不合理政治條件，導致派駐人員無法續留及赴任，明天起將調整駐港辦業務，並將由陸委會主委邱太三在明天舉行記者會對外說明。

大陸國台辦發言人馬曉光今表示，「中國香港特區和中國台灣地區進行交往當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，台駐港機構當然必須遵守香港特區基本法和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行。」

馬曉光說，陸方堅決支持香港特區政府按照基本法和大陸政府關於處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務，堅決支持遏阻「台獨」和反制民進黨當局插手香港事務的正當行為。

馬曉光表示，民進黨當局的有關言論表明，其亂港謀「獨」劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港特區政府正當之舉妄加指責。

馬曉光說，特別是在當前抗疫背景下，民進黨當局為一己政治私利，不顧台灣民眾生命健康，繼續打壓異己，壓制言論，政治操弄。大陸正告民進黨當局，立即縮回破壞香港繁榮穩定、插手香港事務的黑手，否則必遭嚴懲。

香港 馬曉光 國台辦

延伸閱讀

6.2萬民眾赴陸打疫苗？指揮中心：6月每日出境600人內

在中國打疫苗 陳時中：回台仍要居家檢疫

日首相稱台灣為國家 陸國台辦：對屢屢錯誤行徑震驚

陸國台辦再次呼籲 應盡快拆除人為障礙「讓大陸疫苗輸台」

相關新聞

邱垂正證實 我駐港7人今回台 只留1人在港

針對香港逼迫我駐港辦事處人員簽署「一中承諾書」，導致派駐人員無法續留及赴任，陸委會副主委邱垂正表示，目前只剩一位正式駐港...

陸媒：蕭敬騰、潘美辰、溫嵐等台藝人都在大陸打了疫苗

據陸媒澎湃新聞今天報導，近日，蕭敬騰、王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦等多位台灣藝人接連宣布自己已在大陸接種了新冠疫苗，受到...

中航天員進空間站 法在軌航天員歡迎：太空人口增43%

在神舟十二號3名航天員順利進駐天和核心艙後，正在國際空間站執行任務的法國航天員托馬斯·佩斯凱（Thomas Pesque...

林鄭月娥：香港金融中心的「金名片」絲毫未受損

香港行政長官林鄭月娥表示，香港落實《香港國安法》及完善選舉制度後，國安有所保障，「一國兩制」的實施亦回到正確軌道，為香港...

廣東核電廠燃料棒破損驚傳輻射外洩 對台影響曝光

中國及法國合作建設的廣東省台山核電廠上周驚傳輻射外洩，原能會表示，就目前所蒐集國際原子能總署、法國電力公司、中國國家核安...

陸國台辦：台港交往須有一中原則政治基礎

大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，台灣與香港交往，須在一個中國原則的政治基礎上進行，台灣駐港機構須遵守香港「基本法」和有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。