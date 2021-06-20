快訊

目前抵台疫苗莫德納較AZ多怎打？ 陳時中：將朝兩方向擴大

陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱垂正證實 我駐港7人今回台 只留1人在港

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，我方將堅持崗位，「忍辱負重不受脅迫」的原則，為民服務不中斷。（本報系資料照片）
陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，我方將堅持崗位，「忍辱負重不受脅迫」的原則，為民服務不中斷。（本報系資料照片）

針對香港逼迫我駐港辦事處人員簽署「一中承諾書」，導致派駐人員無法續留及赴任，陸委會副主委邱垂正表示，目前只剩一位正式駐港人員，簽證也在七月底到期。他指出，因應不利情勢，我駐港業務勢必會做調整，秉持堅持到最後，堅持崗位，「忍辱負重不受脅迫」的原則，為民服務不中斷，盼國人諒解。

邱垂正表示，目前我駐港辦事處有八位台灣派駐員工，七位已於今天下午搭乘長榮航空班機，13:40分自香港機場起飛返台。只留一位員工（經濟部駐港代表倪伯嘉），而他的簽證，也只剩一個月。他指出，香港政府給的最後離港期限是六月廿一日，但當天沒有國籍航班飛返台北，只能提前一天。

去年七月，香港政府以台灣駐港人事要脅我方簽署「一個中國原則」切結書。這份港府向我方提出的切結書主要內容有4項，第一項就是「台北駐港辦事處及人員承諾不得違反一個中國原則、《香港基本法》和香港法律，不干預香港內部事務，不能做出有損香港繁榮穩定、或令港府尷尬的言行。」

邱垂正表示，中共及香港政府以「一中承諾書」設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，這早就違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有的責任。我方堅拒「一中承諾書」的無理打壓，也對中共及港府提出嚴正的警告和譴責。

邱垂正表示，雖然我方只剩一位正式派駐人員，但仍然繼續向香港提出延續簽證申請；此外，文化部、教育部、經濟部駐港同仁，也繼續提出工作簽證申請，希望繼續留下來為台港民眾服務。

他指出，為因應不利我方的情勢，我駐港辦事處業務勢必要做調整。只剩一人正式派駐人員，和數十位當地雇員，要如何處理龐大的駐港業務，業務將如何調整，陸委會主委邱太三將於明天（21日）的記者會向國人說明。

今天離港返台人員，包括由外交部派任、先前負責代理處長的服務組副組長林振宙，一名呂姓職員，兩名陸委會職員，及文化部、教育部、移民署派駐的各一名職員。

香港 邱垂正

延伸閱讀

父親節營業額 香港酒樓估回復疫前8成

拒簽「一中承諾書」 駐港辦台籍人員恐難獲延簽

邱垂正：8名駐港人員簽證將到期 港方遲不發給

外交部：我外館52人曾染疫 目前仍有1重症7輕症

相關新聞

邱垂正證實 我駐港7人今回台 只留1人在港

針對香港逼迫我駐港辦事處人員簽署「一中承諾書」，導致派駐人員無法續留及赴任，陸委會副主委邱垂正表示，目前只剩一位正式駐港...

中航天員進空間站 法在軌航天員歡迎：太空人口增43%

在神舟十二號3名航天員順利進駐天和核心艙後，正在國際空間站執行任務的法國航天員托馬斯·佩斯凱（Thomas Pesque...

林鄭月娥：香港金融中心的「金名片」絲毫未受損

香港行政長官林鄭月娥表示，香港落實《香港國安法》及完善選舉制度後，國安有所保障，「一國兩制」的實施亦回到正確軌道，為香港...

50國 vs 34國 美媒：中國在這些國家的影響力超過美國

環球時報引述美國Axios新聞網指出，一份報告顯示，現在，中國成為撒哈拉以南非洲大部分地區和東南亞的主導力量，正在北半球趕上美國。 據報導，這是丹佛大學和美國智庫大西洋理事會最新發布的研究報告得

中澳關係再惡化…葡萄酒被中徵高額關稅 澳告上WTO

中澳關係面臨進一步惡化，澳洲貿易部長周六宣布，已經決定就中國對澳產葡萄酒徵收高額關稅的做法在世界貿易組織（WTO）提起訴...

中國安高官叛逃美？董經緯現身闢謠 美專家：仍未解惑

中國媒體18日報導指國家安全部副部長董經緯當天上午主持了反間諜座談會，被外界解讀這形同在高調破除日前海外盛傳董經緯已叛逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。