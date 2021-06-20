邱垂正證實 我駐港7人今回台 只留1人在港

針對香港逼迫我駐港辦事處人員簽署「一中承諾書」，導致派駐人員無法續留及赴任，陸委會副主委邱垂正表示，目前只剩一位正式駐港人員，簽證也在七月底到期。他指出，因應不利情勢，我駐港業務勢必會做調整，秉持堅持到最後，堅持崗位，「忍辱負重不受脅迫」的原則，為民服務不中斷，盼國人諒解。

邱垂正表示，目前我駐港辦事處有八位台灣派駐員工，七位已於今天下午搭乘長榮航空班機，13:40分自香港機場起飛返台。只留一位員工（經濟部駐港代表倪伯嘉），而他的簽證，也只剩一個月。他指出，香港政府給的最後離港期限是六月廿一日，但當天沒有國籍航班飛返台北，只能提前一天。

去年七月，香港政府以台灣駐港人事要脅我方簽署「一個中國原則」切結書。這份港府向我方提出的切結書主要內容有4項，第一項就是「台北駐港辦事處及人員承諾不得違反一個中國原則、《香港基本法》和香港法律，不干預香港內部事務，不能做出有損香港繁榮穩定、或令港府尷尬的言行。」

邱垂正表示，中共及香港政府以「一中承諾書」設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，這早就違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有的責任。我方堅拒「一中承諾書」的無理打壓，也對中共及港府提出嚴正的警告和譴責。

邱垂正表示，雖然我方只剩一位正式派駐人員，但仍然繼續向香港提出延續簽證申請；此外，文化部、教育部、經濟部駐港同仁，也繼續提出工作簽證申請，希望繼續留下來為台港民眾服務。

他指出，為因應不利我方的情勢，我駐港辦事處業務勢必要做調整。只剩一人正式派駐人員，和數十位當地雇員，要如何處理龐大的駐港業務，業務將如何調整，陸委會主委邱太三將於明天（21日）的記者會向國人說明。

今天離港返台人員，包括由外交部派任、先前負責代理處長的服務組副組長林振宙，一名呂姓職員，兩名陸委會職員，及文化部、教育部、移民署派駐的各一名職員。