快訊

防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會：拒港「一中承諾書」條件 將調整涉港業務處理

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片

陸委會今日表示，因香港政府自107年7月起，屢次對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留及赴任，自今年6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式。陸委會主委邱太三亦將於6月21日舉行記者會，進一步對外說明相關情形。

陸委會透過新聞稿強調，台港本於互惠互利原則互設辦事處，自我香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。我方堅拒逼使我駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。

陸委會說，對於我香港辦事處同仁面對打壓，仍然不屈不撓，堅守服務崗位，陸委會表達感謝之意。因應派駐人員赴任受阻，香港辦事處雖將進行若干業務辦理方式之調整，但仍會維持必要的運作，為民服務不中斷、不打折。希國人予以包容、諒解，並續做台灣最堅實、有力的後盾。

香港 陸委會

延伸閱讀

上海願捐疫苗給台灣 陸委會回應：大陸統戰分化

即時短評／酸陸疫苗「假好心」 邱太三善意諒解成空話

【專家之眼】馬英九為何提「原汁原味的九二共識」？

國台辦駁邱太三「善意理解」 陸委會：沒有理性看待

相關新聞

陸委會：拒港「一中承諾書」條件 將調整涉港業務處理

陸委會今日表示，因香港政府自107年7月起，屢次對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致我...

港媒：民陣不辦七一遊行 稱停辦任何活動

據港媒報導，被警方指涉嫌違反《社團條例》規定的民間人權陣線，今年將不會再主辦七一遊行。民陣臨時召集人鍾松輝表示，民陣今年...

法官拒保釋 張劍虹、羅偉光還押

香港壹傳媒行政總裁張劍虹、香港蘋果日報總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等三間公司，被控違反香港國安法，昨天在香港西九龍裁判...

兩岸觀策／李克強的憂慮與「躺平」的年輕人

今年七月一日是中共建黨一百周年，最近從北京演練慶祝活動，到大陸官媒宣揚百年成就，已能嗅到喜迎百年慶氛圍，然同樣引人關注的...

面臨資金法律壓力 香港蘋果日報能否運作受矚

香港蘋果日報日前遭警方搜查，這是首次有公司被控違反港區國安法。根據此法，公司若違反國安法罪行受刑事處罰，「應責令其暫停運...

殲20戰機列裝空軍部隊 官媒罕見曝光飛行畫面

中國人民解放軍空軍18日公布，國產新一代殲20隱形戰機，已相繼列裝空軍多支部隊，而官方媒體同日亦罕有公開殲20戰機的飛行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。