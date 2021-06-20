陸委會：拒港「一中承諾書」條件 將調整涉港業務處理

陸委會今日表示，因香港政府自107年7月起，屢次對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留及赴任，自今年6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式。陸委會主委邱太三亦將於6月21日舉行記者會，進一步對外說明相關情形。

陸委會透過新聞稿強調，台港本於互惠互利原則互設辦事處，自我香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。我方堅拒逼使我駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。

陸委會說，對於我香港辦事處同仁面對打壓，仍然不屈不撓，堅守服務崗位，陸委會表達感謝之意。因應派駐人員赴任受阻，香港辦事處雖將進行若干業務辦理方式之調整，但仍會維持必要的運作，為民服務不中斷、不打折。希國人予以包容、諒解，並續做台灣最堅實、有力的後盾。