港媒：民陣不辦七一遊行 稱停辦任何活動

據港媒報導，被警方指涉嫌違反《社團條例》規定的民間人權陣線，今年將不會再主辦七一遊行。民陣臨時召集人鍾松輝表示，民陣今年一定不會辦七一遊行，主要原因是警方已將民陣定義為無註冊社團，根本難以合法申請舉辦遊行，加上還有限聚令限制，他認為，自二○○二年成立的民陣，「現在的情況不是叫做解散，但不會再搞任何活動」，已完成歷史任務。

據香港星島日報報導，民陣近來被傳或遭取締，早在四月下旬接獲警方來函指曾於二○○六年七月申請註冊為社團，獲批准及接納，至同年九月向社團事務主任申請取消註冊後，有跡象顯示民陣仍以社團形式運作，涉嫌違反《社團條例》第五條規定。

港警要求民陣提供書面資料包括未再申請社團註冊的原因；自二○○六年九月至今曾舉辦公眾遊行及集會的日期及地點；成立以來所有收入來源、開支及使用的銀行及戶口帳號等。不過，現正坐牢的民陣召集人陳皓桓不從。警務處處長鄧炳強及後回應指，民陣未按要求提交資料，警方不排除採取執法行動。

外界關注，民陣去年申辦由維園出發的七一遊行首度被警方反對，結果陳皓桓以個人名義發起反「港區國安法」遊行，最後引發港島多區出現警民衝突，民陣今年會否再搞七一遊行？

報導指出，民陣臨時召集人鍾松輝表明，今年不會辦七一遊行，「一定不會搞，原因是有限聚令，加上警方定性民陣無註冊，根本無法合法申請遊行。」他自己評估，民陣過去所做的事不觸及《港區國安法》，例如追求雙普選、改善施政等，現在主要涉及無註冊問題，警方定義為未註冊社團，就有機會觸犯法例。

鍾松輝表示，民陣二○○二年成立，由二○○三年起至二○一九年連續十多年都舉辦七一遊行，去年首遭警方反對，今年則決定不舉辦，不會再用民陣名義去辦任何活動，「民陣過去所辦的活動都是以遊行為主，遊行都不搞，其他更加不搞。」他形容，民陣只是一個平台，讓不同團體發聲，他們也可以用其他管道發聲，「任何事都有完結時候，(民陣)是完成歷史使命。」

被問到民陣是否等同已「解散」，鍾松輝解釋進行「解散」有一定程序，「現在的情況不是叫解散，但是不會再搞任何活動。」他又承認，大部分團體成員已退出民陣。

鍾松輝並稱，在陳皓桓入獄前，民陣曾開會決定找他做臨時召集人，主要負責「看守」，到九月將再跟章程安排開會，屆時再選召集人，他直言「自己幾十歲人，不會再做，留給後生仔」。