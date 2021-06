公鼠懷孕生10鼠仔 大陸海醫大締造全球首次

大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究,將雄鼠連體雌鼠,並植入子宮懷孕,最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上,號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。

澎湃新聞報導,讓雄性大鼠懷孕並生子的研究是大陸海軍醫科大學海軍醫學院教育機構實驗教學示範中心、海軍醫科大學海軍醫學院營養與食品衛生系張榮佳及海軍醫科大學長海醫院婦產科劉玉環。該論文目前尚未經過同行評審,未正式發表。

不過,研究成果已發表在生命科學期刊bioRxiv上,研究題為《A rat model of pregnancy in the male parabiont》。

根據論文,該研究用四個步驟在雄鼠身上構建了一個懷孕的老鼠模型。先透過手術將雄性大鼠和雌性大鼠連接在一起,產生連體鼠,透過血液交換給雄性大鼠一個雌性微環境。8周後,在雄鼠身上進行子宮移植。再將胚胎移植到雄鼠的移植子宮裡,經過21.5天的發育,研究人員對雄鼠進行剖腹產。

論文稱,最終有10隻幼鼠剖腹產成功從雄鼠體內分娩出來,發育到成年。