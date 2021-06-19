快訊

直播／好心肝診偷打疫苗風波 柯文哲宣布調查結果和懲處

接種AZ後死亡增24例通報 全台累計49例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公鼠懷孕生10鼠仔 大陸海醫大締造全球首次

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。圖源：澎湃新聞
大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。圖源：澎湃新聞

大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。

澎湃新聞報導，讓雄性大鼠懷孕並生子的研究是大陸海軍醫科大學海軍醫學院教育機構實驗教學示範中心、海軍醫科大學海軍醫學院營養與食品衛生系張榮佳及海軍醫科大學長海醫院婦產科劉玉環。該論文目前尚未經過同行評審，未正式發表。

不過，研究成果已發表在生命科學期刊bioRxiv上，研究題為《A rat model of pregnancy in the male parabiont》。

根據論文，該研究用四個步驟在雄鼠身上構建了一個懷孕的老鼠模型。先透過手術將雄性大鼠和雌性大鼠連接在一起，產生連體鼠，透過血液交換給雄性大鼠一個雌性微環境。8周後，在雄鼠身上進行子宮移植。再將胚胎移植到雄鼠的移植子宮裡，經過21.5天的發育，研究人員對雄鼠進行剖腹產。

論文稱，最終有10隻幼鼠剖腹產成功從雄鼠體內分娩出來，發育到成年。

組織學檢查顯示，剖腹產成功從雄鼠體內中分娩的後代，包括心臟、肺、肝臟、腎臟、大腦、睪丸、表皮、卵巢或子宮沒有明顯異常。該研究最後總結，實驗成功率非常低，僅為3.68%。

大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。圖源：澎湃新聞
大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。圖源：澎湃新聞

海軍 懷孕 子宮

延伸閱讀

13歲少女痛經嚴重 竟被查出竟有兩個子宮

獨／台中市警接種率達94％ 他喊要把手臂留給國產疫苗

華爾街日報：中方監管機構擴大對數十家網路公司審查

台北慈濟醫第二例 懷孕34周確診孕婦順利產子

相關新聞

公鼠懷孕生10鼠仔 大陸海醫大締造全球首次

大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16...

香港蘋果日報3高層 深夜獲保釋

據報導，香港蘋果日報3名高層人士在被警方扣留40小時後，今晚10時許相繼獲得保釋。港蘋副社長陳沛敏步出警署後，得知同仁繼...

香江風情／蘋果壓不爛 六一八的奇景奇觀

港警國安十七日大舉搜捕蘋果日報行動後，網上傳照片，說蘋果日報記者堅守崗位，用手機寫稿。昨天蘋果日報再度賣出奇景，各類機構...

港警國安處 起訴張劍虹、羅偉光

香港警察國安處前天大舉搜查香港蘋果日報、凍結壹傳媒及蘋果日報資產及拘捕五名高層後，昨天已落案檢控壹傳媒行政總裁張劍虹及蘋...

21日起台赴澳門 須持24小時內核酸證明

澳門昨天公布新增一例台灣移入的新冠確診病例，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心隨即宣布，因應台灣疫情，從六月廿一日起，從台...

國泰航空估：上半年虧損收窄

香港國泰航空今（18）日公布，國泰航空在5月載客2.4萬人次，較2020年同月增加30%，但相比2019年5月疫情前的水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。