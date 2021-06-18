全球大缺貨 香港傳出一批電子晶片遭劫
全球晶片大缺貨，也讓晶片變得奇貨可居。據香港文匯報報導，香港屯門16日發生一起光天化日下的搶劫案，遭劫的竟是一批價值約港幣500萬元（約新台幣1,788萬元）的電子晶片。
報導稱，16日下午，一家物流公司受僱將一批價值約港幣500萬元的電子晶片運往一處工業大廈的貨倉，不料送貨員進入工業大廈升降梯後，遭到三名歹徒襲擊並劫走這批晶片。歹徒在得手後就搭乘接應車輛逃離現場。
遇劫的送貨員因遭到三名歹徒圍毆，導致臉部及腹部受傷，清醒後經送醫治療，所幸並無大礙。
香港文匯報表示，早前也有人僱用這家物流公司將14箱總值65萬美元（約新台幣1,805萬元）的電子晶片，運往屯門這座工業大廈的貨倉存放，疑似因消息走漏而引發歹徒覬覦。
報導指出，16日下午3時許，物流公司的貨車到達屯門這座工業大廈後，送貨員在將14箱晶片推進升降梯準備送至8樓貨倉時，突然有三名男子尾隨其後進入升降梯，送貨工人原不以為意。
不料當升降梯關門後，三名男子立刻襲擊貨運員，在將其打傷後就截走這批晶片。報導稱，香港警方正在追緝歹徒及這批晶片的下落。
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