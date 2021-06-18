港警起訴壹傳媒張劍虹、蘋果日報羅偉光 最快明日應訊

據香港政府18日發布的新聞公報顯示，港警國安處正式落案檢控兩位男子，涉嫌串謀危害國家安全，這兩人為壹傳媒集團行政總裁張劍虹及「蘋果日報」總編輯羅偉光，明早將於香港西九龍裁判法院提訊（出庭應訊）。

海外網報導，公報指出，港警國安處正式落案檢控兩位男子，年齡分別為47歲和59歲，違反香港國安法第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，二人將於明早（19日）被帶到西九龍裁判法院提訊，其餘三名被捕人仍被扣查。

港警國安處也向有關三家公司派遞檢控書，控告他們違反上述罪行，並通告他們須要委派代表於19日早上到西九龍裁判法院應訊。

之前據無線新聞等港媒報導，香港警方17日依法拘捕壹傳媒集團5名高層，這5人包括4男1女，即張劍虹、壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權、「蘋果日報」副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，同時，上百名警員持法庭手令到將「蘋果日報」大樓搜查。

警務處國安處高級警司李桂華指出，「蘋果日報」自2019年至今有至少30篇實體及網路上的中英文文章，鼓動外國制裁香港及大陸，涉嫌違反香港國安法，且「有強烈證據表明，有關文件是與外國或境外勢力串謀制裁計畫的重點，為境外機構制裁提供藉口」。香港保安局已引用香港國安法，凍結與「蘋果日報」相關的3家公司資產，涉及1800萬港元。