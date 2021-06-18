美駐聯合國大使批陸拿疫苗施壓 北京：勿向台獨發訊號

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德批中國大陸拿疫苗要脅他國，包括台灣邦交國海地，我外交部感謝湯瑪斯-葛林斐德揭發真相。大陸國台辦今發布新聞稿駁斥，並敦促美方放棄「以台制華」，不要向台獨發出錯誤訊號，也批評民進黨把台灣推向災難，政治圖謀必將失敗。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。一段時間來，美國政府一些人在涉台問題上屢屢發表違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的錯誤言論，既違背美政府對中國作出的嚴肅承諾，也違背事實，違反國際關係基本準則。

馬曉光說。陸方敦促美國政府放棄「以台制華」的圖謀，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定增加消極影響。

馬曉光批評，民進黨當局以給美國反華勢力當「棋子」為榮，為謀「獨」不以出賣民族利益為恥，把台灣民眾推向災難，他們不顧當前台灣疫情持續肆虐，無視台灣同胞生命健康，一門心思勾結外部勢力搞「台獨」，其政治圖謀必以失敗告終。