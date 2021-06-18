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港府宣布發放5千港元電子消費券 預估720萬人受惠

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
港府18日宣布發放5千港元電子消費劵。（圖／取自大陸自媒體）
港府18日宣布發放5千港元電子消費劵。（圖／取自大陸自媒體）

香港政府18日宣布，向18歲或以上香港永久性居民，以及新來港人士，發放5千港元（約新台幣1萬8100元）電子消費劵，登記期間為7月4日至8月14日，最快8月1日收到第一期款項，估計720萬名符合資格人士可受惠，計畫涉及總金額360億港元（約新台幣1303.2億）。

香港「經濟日報」報導，香港財政司司長陳茂波指出，申請人必須符合3個條件：包括在今年6月18日或之前年滿18歲、屬於香港永久居民或新來港人士，以及在6月18日之前連續24個月內曾經在香港居住。而廣東或福建計畫、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，也合乎申請資格。

香港「星島日報」報導，在計畫下，民眾可從支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，4個儲值支付工具中選擇一個收款平台，其中，八達通分3次派發，其餘的3個平台分2次派發。

陳茂波說，民眾可以透過消費券計畫網站進行電子登記，若曾申請一萬港元的市民，經過保安認證後，電子登記時無須重新填入個人資料，只須選定收券的支付工具；至於書面登記，表格可在網站上下載或索取，填妥後投到指定收集箱。

計畫登記期由7月4日開始，直到8月14日，總共6個星期。首兩周即7月4日到17日期間完成的電子登記，均會在首批發放時收到消費券；至於在第三至六周內，即7月18日至8月14日期間完成的電子登記，或者以書面形式遞交的登記，將屬於第二批發放的消費券。

香港 消費券 廣東

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