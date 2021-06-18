香港警方在拘捕港媒高層 國民黨：執法已造成寒蟬效應

香港警方昨日以涉嫌違反港版國安法為由，先後拘捕多位壹傳媒及蘋果日報負責人員。國民黨今天中午以新聞稿表達對此事高度的憂慮，認為港府執法已造成寒蟬效應，實質上限縮香港社會言論自由，港府的做法令人遺憾。

國民黨表示，言論自由和司法獨立是保障香港民主發展必要條件，對新聞自由的尊重，則是言論自由的基本底線，港府的執法，尤其是在涉及港版國安法的使用方面，應該要更為審慎，也要有更嚴格界定，因這關乎到香港司法的獨立性。

國民黨指出，基於和香港的淵源、中華民國憲法下台港特殊關係，對於港人處境感同身受，由衷呼籲港府，只有探查民意向背，才能夠長治久安。以港版國安法拘捕媒體高層，無助於香港穩定，也無助於陸港關係和諧。