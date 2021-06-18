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香港蘋果日報如常出版 有民眾憂停刊多買好幾份發街坊
香港警方昨日拘捕5名壹傳媒集團高層人員，經過警方昨日的拘捕及蒐證行動後，「蘋果日報」18日如常出版，報社照常運作，18日早上員工正常上班。
香港「星島日報」報導，香港警方國家安全處昨日指「蘋果日報」前年至今刊載30多篇呼籲外國制裁中國及香港的文章，以涉嫌「勾結外國勢力」拘捕5名壹傳媒集團高層人員。消息稱，警方最快18午間落案檢控部分被捕人士，明早提訊。
「蘋果日報」表示18日紙本印刷量增至50萬份。18日凌晨，香港旺角有民眾在報攤前排隊，希望盡早購買第一批「蘋果日報」，當中有人購買超過一份，有讀者擔心該報日後無法再出版，特地多買好幾份派發給街坊。
據了解，壹傳媒行政總裁張劍虹昨天被警方從辦公室帶走時，大聲叮囑員工「大家要頂住」，這句話成為該報今天的頭條標題之一。
香港警方昨天清晨出動500警力，以涉嫌「勾結外國勢力」拘捕張劍虹、集團營運總裁周達權、「蘋果日報」副社長陳沛敏、總編輯羅偉光，及蘋果動新聞平台總監張志偉。
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