香港蘋果日報如常出版 有民眾憂停刊多買好幾份發街坊

「繼續印報紙、買報紙，捍衛新聞自由，有你有我。」香港《蘋果日報》在17日遭到港警突襲搜查，同時以違反港版國安法的名義，分別拘捕了壹傳媒行政總裁張劍虹在內等5名公司高層。在公司報社電腦資料被扣押、公司資產凍結的危急情況下，儘管面臨可能無法正常出刊，《蘋果日報》仍在18日凌晨緊急加印到50萬份，以張劍虹喊話的「大家要頂住」為頭版標題，不少支持者漏夜排隊買報，到18早上街頭巷尾的報攤，都有大批民眾排隊搶購，做為對新聞自由的聲援力挺。然而在港府一步步窒息進逼之下，香港民眾的「買報抗擊」是否只是杯水車薪？適逢「七一香港主權移交」和中共黨慶的敏感時刻，《蘋果日報》未來還能如常營運嗎？

2021-06-18 11:25