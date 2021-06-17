壹傳媒高層遭指違反國安法 那看蘋果日報是否違法？

香港壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於今日清晨被捕，那麼香港民眾若購買或訂閱蘋果日報是否也同樣違法？對此，香港行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，暫時沒有留意到香港有任何傳媒的運作或出版的唯一目的是危害國家安全，相信在這個情況下任何人購買有關報章，不可能構成犯法，民眾無需「杯弓蛇影」。

香港警方今清大動作逮捕壹傳媒5名高層，香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，這次行動主要是針對香港蘋果日報自2019年以來發表數十篇文章，呼籲外國及其他組織制裁中國及香港特區政府，涉嫌違反港版國家安全法第29條：「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

據香港電台報導，湯家驊表示，港版國安法是針對邀約、要求和慫恿外國制裁香港和中國的行為，法例並沒有將陳述有關制裁的新聞報導列為犯罪，相信有關法例原則上與一般新聞報導無關。

至於刊登有關制裁香港和中國的評論文章是否違法，湯家驊認為，如果有人刻意要求外國制裁香港，而傳媒作出相關報導，其背後目的為認同或希望增加「要求制裁」的力量，就可能犯法。他強調，相關準則在於覆述犯法行為的意圖。