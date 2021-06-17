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中國最長太空人任務 展現航太實力

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

中國展開建國以來時間最長的太空人任務，要展現國家的航太硬實力。中國在今年4月成功發射天宮太空站的核心模組天和號，此次三名太空人的任務是要讓天和號能順利上線，並在未來成為可獨立運作的太空站，展現中國的航太實力。

三位太空人出發

根據《英國廣播公司》報導，中國在17日於酒泉發射中心發射由長征2號火箭搭載的神舟12號，將送三名太空人至中國自行打造的天宮太空站，要讓剛上軌道的太空站能夠順利運作。此次執行任務的三名太空人分別為56歲的聶海勝，55歲的劉伯明與46歲的湯洪波。

聶海勝據說是中國最年長的太空人，曾在2013年參與15天的天宮一號太空站任務。55歲的劉伯明曾在2008年參與神舟7號任務，執行中國史上第一次太空漫步。45歲的湯洪波則是三人中的菜鳥，這將會是他首次飛行。而火箭已經在17日早上9時22分順利升空。

自行研發的太空站

英國《衛報》指出，他們此行主要是要讓先前於4月升空的天和號核心艙順利運作，讓中國順利啟用自行研發製造的天宮太空站。這是中國自2016年以後，第一次的載人太空任務，也是歷史上最久的一次。先前的載人任務最多時長一個月，而此行將長達三個月。

目前能容納太空人的太空站僅有由美、加、俄、歐盟與日本所合作的國際太空站，因為受到美國法律限制，中國並不能加入國際太空站合作計畫。若天宮太空站順利運作，意味著中國的航太實力有顯著突破。而中國過去半年來也動作頻頻，帶回了月球泥土樣本，也成功在火星部署六輪探測車，展現要在航太領域上大力發展的決心。

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