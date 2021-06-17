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香港保安局長：嚴打以新聞工作為保護傘危害國安罪行

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港警方17日逮捕壹傳媒集團5名高層，並大舉搜索蘋果日報辦公室，帶走大批證物。法新社
香港警方17日逮捕壹傳媒集團5名高層，並大舉搜索蘋果日報辦公室，帶走大批證物。法新社

香港警方17日清晨逮捕壹傳媒集團5名高層，香港保安局局長李家超隨後於中午召開記者會宣示，任何人或公司試圖利用新聞工作作為保護傘或掩護，從事危害國家安全罪行，香港特區政府一定以最嚴厲措施依法打擊。

據香港電台報導，李家超表示，警方國安處以涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕5人，包括蘋果日報出版業務和網上業務有關的3家公司董事和負責人，即「蘋果日報有限公司」、「蘋果日報印刷有限公司」和「蘋果日報互聯網有限公司」的董事。

李家超指控，這5人涉及串謀通過蘋果日報刊登數十篇文章，勾結外國勢力，呼籲外國對香港特區和中華人民共和國實施制裁或敵對行動，並於網上報導，危害國家安全。

李家超說，警方會繼續調查任何人，包括有關公司內或公司外的人士，是否有參與、協助、教唆或資助危害國家安全的罪行，希望警方搜集更多證據。

他強調，這次行動是針對利用新聞工作為工具，作出危害國家安全的行為，與一般正常新聞工作無關。李家超並指出，一般新聞工作者不應與他們扯上關係，應保持距離，任何人或公司嘗試利用新聞工作，作為保護傘或掩護，從事危害國家安全罪行，特區政府一定以最嚴厲措施依法打擊。

李家超同時表示，已發出保安局局長凍結財產通知書，強調凍結涉嫌犯罪分子的財產，是國際公認的做法，這些「黑錢」有別於奉公守法市民的合法財產。他提醒香港市民，切勿與危害國家安全的罪犯「同流合汙」，否則將付出沉重代價。

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