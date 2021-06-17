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香港壹傳媒5高層被捕 因發表文章呼籲外國制裁陸港

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港壹傳媒行政總裁張劍虹（右一）今晨被捕後，被押解回蘋果日報大樓協助蒐證。歐新社
香港壹傳媒行政總裁張劍虹（右一）今晨被捕後，被押解回蘋果日報大樓協助蒐證。歐新社

香港警方今清大動作逮捕壹傳媒5名高層，香港警務處國家安全處高級警司李桂華隨後於11時左右表示，港警17日清晨6時出動500餘人搜索蘋果日報並逮捕5人，主要是針對香港蘋果日報自2019年以來發表數十篇文章，呼籲外國及其他組織制裁中國及香港特區政府，涉嫌違反港版國家安全法第29條：「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

綜合香港媒體報導，李桂華表示，警方將持續採取行動，不排除會有更多人被捕。此外，香港警方也已凍結蘋果日報、蘋果印刷及AD INTERNET COMPANY等三家公司共計港幣1,800萬元資金。

今日被捕的5名壹傳媒高層為：壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒營運總裁周達權、香港蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。此外，香港警方上午還進入位於將香港軍澳工業邨的蘋果日報大樓大肆搜索。

李桂華表示，被捕5人被指自2019年至今，發表數十篇呼籲外國制裁香港、中華人民共和國的文章。文章分別發表於實體報紙和網路，有中文也有英文。他形容，「有強烈的證據顯示，上述文章是串謀計劃的重點。」5名被捕者為董事、東主、出版人及編輯，對文章內容責無旁貸。

不過，港版國安法去年中才公布實施，且明文規定不溯及既往，因此港警今日行動也引發質疑。

香港蘋果日報指出，香港警方上午進入蘋果日報大樓時，大樓內約有20名員工，包括數名記者及清潔人員 ，警方要求所有人放下手邊工作，到二樓大堂集合 。員警在登記所有人的身分證後，清潔人員被允許離開，記者則被要求到5樓員工餐廳集合。

報導稱，其間，有多名員警隨意翻查記者桌上文件並打開抽屜 ，還要求記者在旁作證。但有記者表示，必須等公司律師到場後才可翻閱文件，拒絕協助警方搜證。

還有員警逕自打開記者電腦，搜查資料，之後所有在大樓內的記者都被要求離開編採部，在樓下空地或5樓等候，警方並阻止記者拍攝警方搜查行動。

壹傳媒 港版國安法

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