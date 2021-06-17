共擊擾台國台辦稱有善意 王定宇：腦袋有洞

中共解放軍15日便派出28架次軍機擾台，創下紀錄，國台辦發言人馬曉光昨稱「絕不允許民進黨當局把我們的『善意』視為謀獨的機遇」。民進黨立委王定宇今天表示，派軍機去騷擾別人國家叫善意，那馬曉光你家門口有地痞流氓來耍無賴，每個對你都有善意，不要自己腦袋有洞，就以為全世界的人都判斷不清楚。

王定宇說，這種侵擾周邊國家，從日本、台灣、南海周邊的國家和印度邊界，中共擴張主義是行為，已引起國際認為中共是最大麻煩製造者 ，還說這些行為叫善意，標準流氓降格變無賴，哪裡值得人家尊重。