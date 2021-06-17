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香港壹傳媒集團行政總裁、蘋果日報總編輯5人 今晨被捕

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港壹傳媒集團5名高層今日上午遭警方逮捕。路透
香港壹傳媒集團5名高層今日上午遭警方逮捕。路透

據香港媒體報導，警務處國家安全處17日清晨逮捕壹傳媒集團5名高層。被捕5人包括：壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、香港蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

此外，百餘名港警還進入位於將香港軍澳工業邨的蘋果日報大樓大肆搜索。

香港電台報導，警方表示，被捕5人包括4男1女，年齡介於47至63歲。5人被以涉嫌違反港版國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，警方還曾到被捕5人住所進行搜查。

這是香港警方繼去年8月突擊搜查香港蘋果日報大樓，並以違反港版國安法等罪名，逮捕壹傳媒創辦人黎智英、黎智英兩名兒子、壹傳媒4名高層後，香港警方再次對壹傳媒發動的大規模搜捕行動。

根據香港蘋果日報報導，今天上午7時30分左右，逾百名藍帽子警員及國安處警員就直闖將軍澳工業邨蘋果日報大樓，封鎖大樓對開範圍及各個出口，所有進入大樓的員工及人士均須登記身分證及職員證，並被要求提供電話及地址等個人資料。

報導稱，警員表示，所有返回大樓的蘋果日報員工登記後，只能離開或到5樓餐廳位置，不能進入大樓其他範圍，並阻止記者返回崗位工作，同時禁止拍攝。

港版國安法 壹傳媒

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