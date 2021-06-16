外交部駐港特派員：國安法及改變選舉令香港由亂轉治

根據香港電台報道，他本周三（6月16日）出席《百年搭檔國際學術研討會》時表示，全國人大常委會通過的《反外國制裁法》屬於反制外國制裁措施的必要之舉。他說，有反華勢力試圖抹黑中國，實施單邊制裁，干涉中國內政，違反國際發及國際關系基本准則，中國有權采取反制措施。他還指出，任何試圖干預中國內政及和中國發展的圖謀都注定不會得逞。他還提到《香港國安法》，表示隨著該法及本港改變選舉制度，香港正由亂轉治，「一國兩制」亦進入新階段，公署會更有力反對外部勢力干預本港。

香港特首林鄭月娥也參加了這一活動，根據香港01報道，她表示訂立《香港國安法》令香港社會回復穩定。

本月初劉光源在上任後首次與媒體見面時就曾強調，防範外國勢力干預香港是他的工作重點。根據香港01報道，他在會見媒體時還表示要堅決維護國家主權，安全及發展利益。他還提到2019年的反修例活動。他指香港回歸以來，證明「一國兩制」是行得通、辦得到和得人心，但在2019年遇到挑戰，修例風波期間，外部勢力試圖借涉港問題搞亂香港和內地，阻撓中華民族復興。劉光源認為，香港出現的問題實質是一場涉及「奪權與反奪權」、「顛覆與反顛覆」、「滲透與反滲透」的較量。

兩年前的今天（2019年6月16日），香港發生反修例大游行，抗議人士、特首道歉、檢討警察暴力等訴求。明報報道，主辦方民陣稱當日游行人數接近200玩，警方估計，經原定路線游行人數最高峰為33.8萬。

（綜合報道）

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