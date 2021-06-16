澳門政府稱駐台人員簽證未獲批 陸委會：曲解事實

澳門政府16日宣布暫停運作駐台辦事處，更指出基於兩岸雙方均認同「九二共識」，達成互設辦事處的共識，暫關原因是澳門在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請仍無法獲批。陸委會16日駁斥「刻意曲解協商事實、混淆視聽」，並稱澳門政府居然無視其強加政治條件在先，還指責我方阻擾其在台辦事處運作。

澳門政府網站16日發布「澳門政府就在台灣澳門經濟文化辦事處暫時停止運作回應傳媒查詢」，指出澳門政府自成立以來，一直務實推動澳台關係穩定發展。2011年，基於兩岸雙方均認同「九二共識」的共同政治基礎，澳台通過換文達成互設辦事機構的共識，雙方辦事處據此開展相關業務。澳門在台灣設立的澳門經濟文化辦事處於2011年12月正式運作。

澳門政府稱，一直以來，始終依法處理台方在澳辦事處人員有關證件手續的審批辦理工作。然而，澳門政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批，在台辦事處不得已暫停運作。

對此，陸委會16日晚間以書面回覆表示，澳門在台辦事處是依據台澳2011年互設辦事處換文所設置，旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，「澳方刻意曲解協商現實，混淆視聽，我方難以認同。」

陸委會指出，長期以來，台灣均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動台澳關係，並竭盡心力協助澳門在台辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件。惟2019年1月起澳府對我派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處的運作，違反2011年雙方換文內容。澳府居然無視其強加政治條件在先，還指責我方阻擾其在台辦事處運作，對此表達強烈抗議。

陸委會重申，儘管外在形勢嚴峻，我駐澳門辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於澳府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由澳府承擔。