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香港保安局長：香港國安法震懾下社會恢復正常

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港保安局局長李家超表示，在香港國安法震懾下，「港獨」、「黑暴」等現象大大減少。（圖／取自央視新聞）
香港保安局局長李家超表示，在香港國安法震懾下，「港獨」、「黑暴」等現象大大減少。（圖／取自央視新聞）

香港國安法實施近一年，提到該法實施以來的成效，香港保安局局長李家超表示，「在這部法律的震懾下，『港獨』、『黑暴』等現象大大減少，香港市民基本恢復了正常生活。

李家超在接受新華社專訪時表示，在他看來，香港國安法產生的正面作用非常明顯，香港民眾基本上已恢復正常生活。

李家超說，「『黑暴』、『港獨』及外部勢力明目張膽搞亂香港等違法活動，已經大大減少，民眾不用擔心因政見不同而被襲擊，不用擔心交通被非法癱瘓，可以說，香港國安法制止了香港的亂局，讓我們有信心安居樂業。」

統計顯示，香港國安法生效以來，警務處國安處已拘捕109人，其中62人已被起訴，涉及11宗案件。而香港警方統計，2019年、去年罪案數分別年增長9.2%、6.8%。在今年第一季，罪案數年跌約10%。

他表示，隨著社會治安好轉，香港經濟正在加速復甦，前景充滿希望，他認為，香港國安法堵塞了特區法律體系一些漏洞，使得執法者有法可依，「外部勢力妄圖透過搞亂香港以阻礙國家發展的陰謀無法得逞。」

李家超指出，香港國安法生效後的第一個早上，就成立了警務處國安處，專門處理危害國家安全的罪行，其後，特區國安委根據法律規定，制定了一些執行細節，讓警方在處理相關案件時有法可依。

對於潛逃外地的犯罪分子，李家超表示，會終身追究他們的法律責任，即使逃到天涯海角也要拘捕，一旦被捕，他們不但要面對原本應該承擔的法律責任，還會因涉嫌潛逃被加控罪行。

他還表示，近一年，香港保安局帶領各紀律部隊，堅定不移履行維護國家主權、安全和發展利益的責任。紀律部隊參與維護國家安全的活動是多元的，不僅是警隊，其他紀律部隊也為此努力工作。

而針對香港警方濫捕濫控，他強調，拘捕有關人員只是依據其行為是否違法，不會去考慮他的背景、工作等，整個執法工作都是嚴格依法進行。另一方面，律政司獨立負責起訴工作，不受其他方面的干預，也是依據證據起訴。「他們是故意歪曲事實，企圖誘導（香港）市民對警方產生誤解。」

長遠來看，李家超認為，目前對兩大領域仍要特別留意，一方面是防外，一些外部勢力仍然虎視眈眈，隨時準備鑽空子搞一些危害國家安全的活動，需特別注意相關動向；另一方面是防內，一些人會利用多種管道繼續鼓吹「港獨」等思想，對此也會做好防範。

香港 國安法

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