美歐峰會聲明涉台 陸嗆：沒資格充當別國的教師爺

歐盟和美國15日召開峰會，峰會聲明重申台海和平穩定重要性。大陸外交部發言人趙立堅今回應，美歐峰會聲明的有關內容遠遠超出了正常發展雙邊關係的範疇，中方強烈不滿，也堅決反對。

趙立堅今在例行記者會上表示，美歐居高臨下對中國內部事務指手畫腳，無理干涉中國內政，肆意抹黑指責，製造和散佈虛假資訊。美國和歐盟應該做的是反省自身存在的嚴重問題，他們沒有資格充當別國的教師爺。

趙立堅還說，中方反對任何國家把自己的利益和要求強加於別國，反對搞針對第三國的小圈子、集團政治，反對以意識形態劃線來割裂世界。美國和歐盟應該順應和平發展、合作共贏的時代潮流，遵守聯合國憲章和原則，踐行真正的多邊主義，為國際社會團結抗疫、應對全球性挑戰做出自身應有的貢獻。

趙立堅表示，美歐都對華提出了「合作、競爭、對手」的三重定位，其實質就是既要損害中國的利益，還要撈中國的便宜，「篤信和鼓吹這種論調的人，不是自身智商出了問題，就是低估了中國人的智商。」

美國歐盟峰會聲明中說，「我們都強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決，我們也希望就氣候變遷、核武擴散和其他區域問題，協調一致與中國進行建設性往來」。